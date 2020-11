Svatba na první pohled: Nesympatická Natálie pobouřila diváky

V úvodním díle proběhla svatba šestatřicetiletého fotografa Františka a třiadvacetileté zdravotní sestry Natálie. Zatímco František byl z nevěsty celý pryč, ona jeho nadšení evidentně neopětovala, čehož si diváci ihned všimli.

"František mi přišel jako velký sympaťák a strašně hodný chlap. No a ona mi není vůbec sympatická, působí jako namyšlená ledová královna. Při tom obřadu, on na ni pořád koukal usmíval se, a ona se na něho ani nepodívala. Naprosto nic z ni nevyzařovalo," schodují se lidé na sociálních sítích.

Z ukázek na další epizodu je jasné, že mezi novomanžely to bude jiskřit už na svatební cestě, a rozhodně nemáme na mysli sexuální jiskření! Natálie bude svému manželi vyčítat přílišnou ukecanost a dojde na první hádky. Zároveň se do děje uvedou i další páry, takže se rozhodně máte na co těšit…