Popálená Natálka i po letech trpí: Místo veselého dospívání myslí na sebevraždu

Zdroj: Profimedia

Od žhářského útoku z nenávisti, během kterého utrpěla tehdy dvouletá Natálka Siváková popáleniny na 80 % těla, uplynulo už dlouhých 14 let. Pro celou její rodinu je ale život stále nesmírně náročný. Hlavně však pochopitelně pro samotnou Natálku, která si ponese šrámy na duši i na těle už navždy.

Bylo 19. dubna 2009. V postarším domě ve Vítkově poklidně spala romská rodina. V jednu chvíli do oken domu čtyři neonacisté vhodili zápalné láhve a celé stavení začalo hořet. „Probudil mě šílený křik. Myslela jsem, že se mi to zdá. Všude jsem viděla plemeny,” uvedla tehdy podle webu deník.cz Anna Siváková. Jedna z lahví dopadla přímo do postele, ve které Anna Siváková, její manžel a jejich dcera Natálka společně spali. A právě Natálku benzín z láhve polil nejvíce.

Velká bojovnice

„Hledala jsem malou, ale nemohla jsem ji najít. Když jsem ji našla, neměli jsme ji jak chytit, tak jsme ji museli popadnout za vlasy,” vyprávěla ještě maminka Natálky. Rodina následně utekla z domu a spěchala do nemocnice. Když lékaři malou Natálku viděli, zůstali v šoku. S podobným zraněním se totiž ještě u tak malého dítěte nesetkali.

Natálka následně musela absolvovat stovky operací. Přišla o tři prsty a v nemocnici strávila několik dlouhých měsíců. Nikdy se ale nevzdala a svůj boj o život vyhrála. Jizvy na těle i duši jí ale zůstaly. A přestože od hrůzného útoku uplynulo už 14 let, pro Natálku je její život stále noční můrou.

Myšlenky na sebevraždu

Z toho, co se v roce 2009 stalo, se nikdo z rodiny dosud nevzpamatoval. Maminky Natálky na události myslí denně. „Nikdy nezapomenu, jak byla spálená. Jako černý uhel,” prohlásila po letech Anna Siváková pro iDNES a dodala, že se musí o dceru stále starat. „Natálka se nedokáže sama obléct, nezapne si sama ani knoflíky, neučeše si vlasy, nezvládne se sama umýt. Nemůžeme jet nikam na výlet ani do zoologické zahrady. Čtrnáct let jsme nikde nebyli. Má zkrácené šlachy a neujde příliš daleko,” posteskla si maminka Natálky.

Natálka má podle ní velký sen. Chtěla by tančit a chodit do tanečních. Mezi lidmi se ale bojí a zároveň jí v tanci brání její zdravotní stav. Po všem, čím si musela a musí procházet, už několikrát dokonce přemýšlela o tom, že si svůj život vezme. „Bohužel už několikrát řekla, že si chce ublížit. Řekla mi, že se zabije, ať má klid,” vypráví zdrcená matka. „Je to peklo, nepřála bych to ani největšímu nepříteli,” řekla ještě.

Rodinu Sivákových nyní zasáhla další zpráva. Dva z celkových čtyř pachatelů budou totiž podmínečně propuštěni na svobodu a své tresty si tak neodsedí celé. „Jsem z rozhodnutí soudu v šoku. Chce se mi brečet. Chce se mi zvracet. Nesouhlasím s tím,” komentovala dění Anna Siváková pro Blesk.