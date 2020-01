Šokovaná Dominika Gottová: Manžel ji navštívil práci, ona ho drsně vykopla!

Tolkki před odjezdem z Mexika sdílel luxusní apartmán, kde se chtěl ubytovat a bojovat o svou milovanou Dominiku! Cena za měsíc byla 37 tisíc a nikdo nechápal, kde na to chce zkrachovalý muzikant vzít finance. Hned po příletu se ukázala realita, Timo totiž nemá ano korunu!

Když dorazil za Gottovou do práce, seznámil ji s informací, že nemá peněženku a nemá ani kde spát! "Řekl mi, že nemá žádné peníze a nemá co jíst. Rázně jsem mu řekla, že mu nebudu pomáhat. Nabídla jsem mu setkání v úterý před prací. Co on bude dělat ale nevím, já mám svůj život, už ho mám plné zuby! Úplně se klepu vzteky," řekla naštvaně Blesku Dominika těsně po incidentu s manželem.

Na velké usmíření to tedy rozhodně nevypadá a vzhledem k tomu co Tolkki předvedl po dvou měsících odloučení, nikdo se nebude Gottové divit, když už manželovi žádné šance dávat nebude!