Navrátilovou čeká nejtěžší životní zápas: Léčbu rakoviny podstoupí v Americe

Zdroj: Profimedia

Tenistka Martina Navrátilová oznámila smutnou zprávu. Lékaři jí diagnostikovali rakovinu prvního stupně hrtanu a prsu. Legendární sportovkyně už jednou rakovinu překonala.

V roce 2010 u Navrátilové odhalili neinvazivní karcinom prsu, takzvaný DCIS. Tenistka následně podstoupila operaci a šestitýdenní ozařování. Po první úspěšné léčbě se stala velkou propagátorkou prevence.

Smutný nález

„Tahle dvojí pohroma je vážná, ale dá se zvládnout,“ prohlásila o svých nálezech tenistka. Zduřelou uzlinu na krku si nahmatala minulý rok v listopadu při Turnaji mistryň v americkém Fort Worthu. Vyšetření následně odhalila rakovinu hrtanu prvního stupně, po prozkoumání dalšího podezřelého nálezu i stejnou fázi rakoviny prsu. „Doufám v příznivý výsledek. Bude to těžké, ale budu bojovat vším, co mám,“ řekla pro The Times. „Jedná se o rakovinu typu HPV, která velmi dobře reaguje na léčbu. Oba nálezy jsou v raných fázích,“ přiblížila pro média svůj stav.

Svatba s miss

Úspěšná tenistka se nikdy netajila svou lesbickou orientací. V roce 2014 si vzala svou partnerku Julii Lemig, tu požádala o ruku v průběhu US Open. Půvabná brunetka je poslední miss Sovětského svazu z roku 1991. Tenistka a miss společně vychovávají dvě dcery, které má Lemig z předchozího vztahu. Šťastnému manželství předcházelo krušné období tenistky. Než si Martina Julii mohla vzít, řešila nemalé problémy s ex přítelkyní. Bývalá partnerka Toni Layton tenistce vyhrožovala, že odtajní její soukromí. Spor vyřešilo až finanční vyrovnání, Navrátilová své bývalé partnerce zaplatila v přepočtu 63 milionů korun.

Bohatá kariéra

Navrátilová vyhrála 59 grandslamových titulů ve dvouhře i ve čtyřhře, po konci kariéry se devítinásobná šampionka Wimbledonu stala úspěšnou komentátorkou. Začátkem roku měla odletět jako televizní expertka na Australian Open, díky začínající léčbě ovšem zůstane v New Yorku.