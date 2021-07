Maminka Ivany Gottové: Jak reagovala na vztah dcery a slavného zpěváka?

Když spolu začali zdravotní sestra Ivana Macháčková a náš nejlepší zpěvák Karel Gott chodit, nikdo tomu nepřikládal důležitost. Většina lidí včetně umělcových přátel si totiž myslela, že se jedná jen o jeden z dalších zářezů na pažbě Zlatého slavíka. Nebylo tomu tak a Ivana byla první a jedinou ženou, která nejslavnějšího starého mládence Česka dostala k oltáři. Co si však o svazku s o tolik starším mužem myslela její maminka?

Když začala mladá sestřička Ivana chodit s božským Kájou, nikdo nevěřil, že by to mohlo vydržet následujích dvacet let. A kdoví, jak dlouho by vztah pokračoval, kdyby zpěvák nezemřel na rakovinu. Věk totiž nebyl pro Karla s Ivanou problém. Celá ta léta se milovali jako na začátku a rodina pro ně byla svatá.

Nikdy se neproslýchalo, že by ho mladá a krásná žena podváděla a i zpěvák a vyhlášený sukničkář se po jejím boku zklidnil. Aby také ne, Ivana byla jedinou ženou, které se podařilo dostat Gotta před oltář a ještě s ním zplodit dvě krásné a talentované dcery, na které byl náš přední umělec náležitě pyšný až do posledních dnů.

Ne vždy ale byl jejich vztah zahalen harmonií. Těžké byly především začátky, kdy v ně nikdo nevěřil. Ani Ivaniny rodiče. Hlavně maminka. Ivana měla z jejího názoru takový strach, že jí nebyla schopná o vztahu říct ani z očí do očí.

Těžké začátky vztahu

"Mamince jsem to tenkrát řekla raději po telefonu. Její reakci jsem tedy neviděla tváří v tvář, ale bylo jasné, že je velmi překvapena. Řekla něco jako, že si z ní dělám srandu," prozradila Gottová pro Magazín Dnes.

Ivaně bylo tenkrát pouhých čtyřiadvacet let a maminka by si pro ni jistě přála někoho mladšího. Navíc věděla, že Karel není žádný vrchol ctnosti a že většinou nemá jen jednu ženu. Jeden čas s párem dokonce paní Macháčková pobývala na Bertramce, aby na vše dohlédla a dceru případně ochránila. Nakonec se ale odstěhovala a Karlovi nechala volné pole působnosti.

Ivana s Karlem se seznámili ještě o rok dříve, když bylo produkční a asistentce hollywoodských hvězd pouhých 23 let. Začali spolu ale chodit až po roce, protože do té doby byl zpěvák zadaný se svou velkou láskou Marikou Sörösovou.

Zamilovanost přicházela postupně

"Ze začátku jsme byli přátelé, náš vztah se vyvíjel a zamilovanost přicházela postupně, což jsem nikdy předtím nepoznala," řekla pro pluska.sk.

Roku 2006 přišlo první dítě, dcera Charloltta a bylo jasné, že Ivana už z Gottova života nezmizí. Dokonce tento fakt Karla donutil se usadit a začít žít rodinným životem. Nakonec se roku 2008 v Las Vegas vzali a ještě toho roku se narodila Nella.

Když se Karel dozvěděl, že má rakovinu, byla to právě Ivana, která ho držela ve formě a starala se, aby dodržoval nařízení lékařů. Jezdila s ním z vyšetření na vyšetření a jistě mu svým přístupem prodloužila život o nějaký ten pátek. Byla jeho velkou oporou až do posledních chvil, za což jí patří velký dík.

Na dárek Ivany ke Karlovým 75. narozeninám se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube