S Nedvědem v posteli: Dara Rolins zdraví fanoušky z dovolené

Zdroj: Profimedia

Dara Rolins si svou novou lásku užívá se vším všudy. Jedna dovolená střídá druhou a zpěvačka září štěstím. Konec roku si ještě se svým partnerem bývalým fotbalistou Pavlem Nedvědem užívali na sněhu v italských Alpách. Teď už se společně sluní na Maledivách.

„Zdravím vás aktuálně z místa, které jsem navštívila úplně poprvé v životě. Maledivy. Výstižnější by myslím byly Veledivy. Je to totiž dechberoucí,“ sdílela své pocity na svém Instagramu. Pro Daru dovolená v zimních měsících není žádnou novinkou, před zimou létá za teplem už několik let. Se svou dcerou Lolou tráví zimní měsíce pravidelně na Bali.

Změna plánu kvůli covidu

„Za normálních okolností vám v lednu posílám pozdravy z Bali. Bylo to tak pravidelně dobrých sedm let, odlétali jsme většinou po Silvestru a vždycky nejméně na měsíc. Poslední roky je ale všechno jinak. Primárně kvůli pandemii, ale také kvůli škole se nám už nedaří odletět ani na tak dlouho a ani na Bali. Nevadí, věřím, že se podmínky opět změní a tento rok konečně Bali navštívíme,“ vyjádřila své přání na sociálních sítích. Dara plánuje dovolenou na Bali spojit i s prací. Prozradila, že práce by se měla týkat její značky Vermi by Dara. Fanoušci se tak mohou těšit na nové produkty, které jsou vytvořené a inspirované zpěvačkou.

Ve zdravém těle zdravý duch

Milovnice zdravého životního stylu nezapomíná ani na dovolené na cvičení. Své fanoušky potěšila fotkou z posilovny. Dara miluje cvičení jógy, věnuje se jí téměř denně, přiznává, že svou postavu nemá zadarmo. Často se jí ptají fanoušci na sociálních sítích na rady, jak se udržovat v kondici. Popová diva poslala fanouškům jasný vzkaz: „Nemusí to být dlouhé, nemusíte podat stoprocentní výkon ani jet na plný plyn. Nemusí to být nutně jóga, může se to stát ráno, večer, kdy jen chcete. Ale musí to být o vás, o tom, co vám dělá dobře, povznáší vás to, hodí do klidu a pohody.“