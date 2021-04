Kdo je po smrti Petra Kellnera nejbohatší Čech? Rodák z Moravy!

O víkendu při tragické nehodě zahynul nejbohatší Čech Petr Kellner. Odhadovaný majetek podnikatele byl vyčíslen na částku kolem 300 miliard korun, pokud ale dojde v rámci dědického řízení k jeho rozdělení, stane se nejmovitějším občanem rodák z Nového Města na Moravě, Radovan Vítek.

Petr Kellner dokázal za svou podnikatelskou kariéru vybudovat neuvěřitelné imperium. Jeho investiční skupina PPF Group zahrnuje například Home Credit, PPF banku, Air Bank, Benxy se značkou Zonky (bankovnictví), Cetin, O2 (telekomunikace), PPF Real Estate Holding (reality), Sotio (biotechnologie), Škoda Transportation (dopravní strojírenství), PPF Life Insurance (pojišťovnictví), Polymetal International (těžba zlata a stříbra), RAV Agro (zemědělství), PPF Art (aktivity v oblasti kultury a umění) nebo Bestsport (vlastník pražské O2 areny). Do skupiny patří také firma CzechToll, provozovatel mýta v ČR.

Petr Kellner byl Majoritním vlastníkem PPF Group, N. V. až do své smrti a podle výroční zprávy společnosti za rok 2019 ovládal 98,93 procenta. Celosvětově skupina zaměstnává na 98 000 lidí, jen v Česku společnosti PPF evidovaly koncem loňského června zhruba 14 000 zaměstnanců.

Obrovský majetek nyní připadne dědicům, pokud se ale rozdělí na pětiny mezi děti a manželku, stane se nejbohatším Čechem Radovan Vítek.

Radovan Vítek aspiruje na titul nejbohatšího občana ČR

"Jeho maminka má pořád dům ve Žďárské ulici. Hned u potoka. A on vybudoval na Blatinách velmi pěkný, velký penzion," řekl starosta Nového města Žďárskému deníku Michal Šmarda o Radovanu Vítkovi.



Vítek se chlubí se jměním ve výši šestaosmdesát miliard korun a pokud dojde k rozdělení majetku Petra Kellnera, stane se právě on nejbohatším Čechem.





"Pokud by se nyní Kellnerův majetek vypořádal bez dědické smlouvy či závěti, v rámci dědictví by se rovným dílem dělil mezi pět osob: podnikatelovy čtyři děti a manželku. Vyjdeme-li čísel uvedených v časopise Forbes platných pro rok 2020, připadlo by každému z dědiců necelých devětapadesát miliard korun," potvrdil informaci ekonom Lukáš Kovanda.

V tabulce pěti nejbohatších Čechů nechybí premiér Babiš

Pokud se skutečně majetek po zesnulém miliardáři rozdělí mezi jeho děti a manželku, Kellnerovi dědici obsadí páté místo v žebříčku nejbohatších Čechů.





Na první příčce by byl zmiňovaný podnikatel Radovan Vítek, pak Daniel Křetínský s osmasedmdesáti miliardami korun majetku a za nimi se umístil ještě Andrej Babiš a Karel Komárek.





Jak ovšem Petr Kellner své obrovské impérium rozdělil, zatím není jasné. U takto movitých osob bývá běžné, že mají všechny podklady připravené, právě pro případ náhlého úmrtí. Je ale možné, že v rámci nadace mohl nejbohatší Čech kromě své rodiny převést část majetku také na blízké spolupracovníky nebo na dobročinné účely.

Náhlá smrt Kellnera šokovala celý svět.

