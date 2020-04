Domácí mazlíčky milujeme asi všichni. U celebrit to platí několikanásobně, protože pro ně jejich domácí mazlíčci mohou být cennou oporou v těžkostech běžného dne, kdy musí vynakládat ohromné množství energie do svých hudebních vystoupení, či natáčení. Podívejte se s námi na ty nejpodivnější mazlíčky, které mají doma slavné osobnosti. Je to vážně mazec.