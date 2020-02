NEJHORŠÍ ZLOČINCI DVACÁTÝCH LET. Z jejich činů vám vstanou vlasy hrůzou

Když si vzpomenete na film Někdo to rád blond, zaručeně se vám vybaví i hlavní záporák Psí dečka. Lze o něm říct leccos negativního, ale styl a šmrnc měl. Totéž se dá říct o těchto zločincích z dvacátých let. Někteří by zasloužili elektrické křeslo za činy, ale pochvalu za vystupování.

Edmond T. Montacue

Edmond vypadá jako kdyby neuměl do pěti napočítat. Pravda je trochu jinde. Byl to krutý vrah. Jeho oběti byly převážně brunety ve věku 30-45 let. Zabíjel je tak, že jim uřízl ruce a nohy a sledoval jak jejich torza vykrvácí. Dostal za to elektrické křeslo.

Fiori Guiseppe Permontto



Stylový Ital byl jeden z nejlepších dealerů drog vůbec. Jako kamufláž provozoval restauraci a klient dostal své drogy pouze v případě, že znal správné pořadí ingrediencí, které si měl objednat na speciální pizzu. Policisté po něm šli osm let.

Gerard Burleigh a James Delaney

„Kamarádi v dobrém i zlém“. Společně vykrádali domácnosti, policie na ně přišla zcela náhodou, ale neměli proti nim jediný důkaz. Nakonec je zkusili nachytat tím, že řekli, že kolega se přiznal, a jeden se snažil svalit vinu na druhého.

Matthew Thomas Coringe

Matthew se na první pohled jeví jako milý chlapík, který by neublížil ani mouše. On sám neublížil. Vařil drogy, ovšem tak špatné, že má na triku okolo šedesáti úmrtí. Přímé důkazy sice neexistovaly, ale u soudu přiznal, že používal, co mu přišlo pod ruku.

Patrick Riley

Od pohledu děsivý muž, který zabíjel malé děti. V mládí ho týrala matka a znásilňoval otec. Vyrostl z něj zvrácený deviant, který zabíjel děti a mrtvé je pak znásilňoval. U několika obětí se spekuluje i o kanibalismu, či obřadním obětování.

Sidney Kelly

Sidney byl v podstatě jen obyčejný zlodějíček. Sňatkový podvodník, který si přišel na slušných 6 000 000 dolarů. Problém byl v tom, že své manželky (celkem 16) pokaždé zazdil v jejich vlastním domě a volal na policii, že se jeho žena pohřešuje.

Simon Skukerman

Student medicíny, který se neštítil ani těch nejodpornějších zločinů. Natolik ho fascinovalo lidské tělo, že se nebál ani ukrást z kočárku dítě a dělat na něm experimenty. Šuškandou se nese, že právě u něj se občas inspiroval doktor Mengele.

Spanilí golfisté

Bratři O‘Brienové spolu s kamarády C. Keevilem a H. Hirshamem si říkali Spanilí golfisté. Tahle skupinka gentlemanů vykrádala banky po celé Americe. Deset let je policisté nechytili. Klec spadla poté, co manželka Keevila celou partu práskla policii.

Warner J. Ford a Clint O. Wash

Tihle chlapíci to spolu táhli už od střední školy. Na svědomí měli hned několik vloupaček. Začínali s menšími podniky, jako byly lokální samoobsluhy, pár kanceláří, tu a tam nějaký ten byt. Nevyplatila se jim až banka. Chytli je během minuty a půl.

William Stanley Moore

Tento muž byl vsazen za mříže poté, co brutálně napadl a ubodal svou vlastní matku. To vše kvůli tomu, že na něj odmítla přepsat dům a chtěla ho nechat jeho mladšímu bratrovi Buddymu. Ten ještě u soudu orodoval za osvobození staršího bratra.