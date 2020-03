Osm nejkratších manželství celebrit: Která hvězda se rozvedla po 55 HODINÁCH?

Manželství v Hollywoodu je velmi ožehavé téma. Když už se dva rozhodnou, že se vezmou, do dvou let jsou pravděpodobně rozvedeni. Některým šťastlivcům to vydrží i 30 let, ohromné procento celebrit rozváže manželství do pěti let. Například Brad Pitt a Angelina Jolie, kteří spolu chodili od roku 2005 a vzali se v roce 2014. Po dvou letech zjistili, že se nesnáší a rozvedli se. Justinu Therouxovi a Jennifer Aniston trvalo manželství stejnou dobu.

Pak tu jsou páry, které do toho šli bezhlavě. V pravděpodobně alkoholový okamžik se rozhodli, že se vezmou, zašli do první kaple, na kterou narazili (a že jsou v USA na každém kroku), a ruka byla v rukávě. Po vystřízlivění si uvědomili, co za fatální chybu udělali. Někdo manželství skousl a vydržel v něm měsíc, protože nikdy nevíte, třeba to nakonec je ten pravej. A někdo to vzdal ani ne po týdnu. O těchto krátkých manželstvích se moc nemluví - v Hollywoodu se jich děsí každý a nechtějí na sebe přivolat smůlu tím, že se někomu vysmějí za vztah zkrachovalý po několika dnech. Klikněte dále, abyste se dozvěděli, kterým hvězdám nebylo přáno.