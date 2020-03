Nejvěrnější frajer! Známý svalovec zůstal s MANŽELKOU, i když ZTLOUSTLA!

S jeho postavou snů a sexappealem by mohl mít jakoukoliv krásku, na kterou si ukáže. On je ale už dvacet let věrný své ženě, která přitom dost zošklivěla.

Stabilní a šťastné manželství představuje v herecké branži malý zázrak. Zvlášť, když čas dost výrazně změnil proporce manželky slavného fešáka a z kdysi obdivované blondýnky je dnes spíš metráček… A ještě jeden paradox. Její muž to má totiž přesně opačně! Je vcelku známé, že pánové zrají do krásy a ruku v ruce s přibývajícími vráskami stoupá také jejich šarm. Přidejte k tomu tělo plné svalů a z tohoto koktejlu vám vypadne Nejvíc sexy muž světa pro rok 2008 a několik dalších obdobných ocenění. Řeč je o australském fešákovi Hughu Jackmanovi a jeho starší manželce Deborra-Lee Furnessové. Jejich pevná láska je aktuálně velkým tématem, protože 11. dubna oslavili dvacetileté výročí svatby. „Deborra je nejlepší věc, která mě potkala a mezi námi je to lepší a lepší," pronesl tento týden Jackman. Ti dva se potkali v roce 1995 na natáčení seriálu Correlli. Pro představitele Wolverina to byla první televizní role, o třináct let starší a atraktivní Furnessová už tehdy naopak byla v Austrálii velkou hvězdou. „Všichni ze štábu ji milovali, včetně mě. Týden jsem se s ní nedokázal vůbec bavit, tak se mě ptala, co se děje? Řekl jsem jí: Jsem do tebe blázen, ale dostanu se z toho. A ona: Vážně? Já do tebe taky!" sype Jackman z rukávu neuvěřitelnou historku. Hned další rok byla svatba, a kdo by to byl řekl, jejich láska drží dodnes! Aktuálně si slavný pár užívá výročí svatby na oblíbeném karibském ostrově celebrit Svatý Bartoloměj. A při pohledu na jejich těla na pláži je oddanost hollywoodské hvězdy ještě obdivuhodnější. Jackaman je jako vždy samý sval, které se mu rýsují pod mokrým tričkem, zatímco jeho paní už nejen věkem, ale také postavou připomíná důchodkyni… Nesmí vám uniknout Fanoušci PLÁČOU: Hugh Jackman chce pověsit kariéru na hřebík! Proč? Přemýšlí, že svou veleúspěšnou kariéru pověsí na hřebík. Ale zatím to ještě není oficiální… Mluvčí Hugha Jackmana (47), který asi nejvíce… Nesmí vám uniknout Bill Clinton TVÁŘÍ V TVÁŘ SMRTI: "Měla obličej mojí manželky" Když si pro vás přijde smrt, máte málokdy šanci jí utéct. Billu Clintonovi se to podařilo. Možná i proto, že na práh onoho světa byl přiveden…