Není divu, že Lopezová dokáže uhranout i o desítky let mladší muže. Ví, na co je nalákat.

I na prahu padesátky má krásy na rozdávání. A Jennifer Lopez si to zřejmě moc dobře uvědomuje. Jinak by asi těžko zveřejňovala tolik svých svůdných fotografií, kterými zásobuje sociální sítě, jako by měla hned zítra zestárnout o 100 let. Pokud by se to náhodou stalo, nezoufejte – na ty její nejlepší momentky plné erotiky se můžete kdykoli podívat v naší galerii.