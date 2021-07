Nejznámější anorektičky: Prachařovou kritizují fanoušci, Bučková už nehladoví

Zpěvačka, herečka a influencerka Mariana Prachařová nedávno otevřeně přiznala, že trpí poruchou příjmu potravy. Jenže negativní reakce fanoušků na sebe nenechaly dlouho čekat a dcera herců Dany Batulkové a Davida Prachaře se teď musí srovnávat s kousavými komentáři a nevyžádnými radami. K anorexii se před časem přihlásila také zpěvačka Míša Nosková nebo herečka Hana Vágnerová.

Dostávám nálož za volné oblečení

„K tomuto tématu jsem se nedávno vyjadřovala i na YouTube, protože už ve mně vřelo, že mají lidé potřebu se takhle k člověku veřejně vyjadřovat a soudit ho. Třeba zrovna já dostávám nálož za to, že nosím volné oblečení, pod kterým se skrývám. Přitom jsem volné oblečení nosila vždy, nikdy se to neřešilo, až do té doby, co jsem vyšla s tím, že se potýkám s poruchou příjmu potravy," řekla Mariana pro eXtra.cz.

Fanoušci prý influencerce, kterou na Instagramu sleduje 160 tisíc lidí, radí, že by se hlavně měla najíst a změnit styl oblékání. „Každý by přitom měl nosit to, v čem se cítí dobře a nikomu do toho přece nic není," uvedla Prachařová a zmínila i druhou skupinu sledujících, která ji naopak pořád chválí. Ani to ale není podle herečky úplně ideální. „Člověk se pak sám sebe ptá, jestli se mu dostane podpory, když přibere. Jsou to dva zajímavé protiklady a je těžké je nějakým způsobem přijmout," myslí si herečka, která kvůli svým potížím začala chodit na psychoterapie.

V patnácti jsem vážila 37 kilo

S anorexií před časem bojovala i oblíbená herečka Hana Vágnerová. Ta začala mít problémy s příjmem potravy ve třinácti letech, kdy jí kamarádi podsouvali, že je tlustá. „Bohužel jsem na to byla citlivější, takže jsem si to všechno začala brát a měla jsem pocit, že nejsem dostatečně dobrá v ničem," uvedla Vágnerová pro iDNES.

Touha po štíhlosti došla u herečky tak daleko, že v patnácti letech vážila sedmatřicet kilo. „Z těch let si nepamtuju nic, než že jsem snědla rajče, suchar a někdy jsem si dala ještě navíc jablko. Ale z toho už jsem měla depresi," přiznala umělkyně po letech pro web idnes.cz. Hanin stav se naštěstí začal zlepšovat v době, kdy se seznámila s přítelem. Ten jí věnoval tolik pozornosti, že našla motivaci s anorexií konečně zatočit. „Dostat se z anorexie není vůbec lehké a je to v hlavě. Chce to hodně práce na sobě a na nějaké sebehodnotě, sebelásce," dodala herečka.

O svojí anorexii jsem nevěděla ani já

Česká miss 2008 Eliška Bučková se s anorexií potýkala paradoxně v době, kdy její kariéra měla letět strmě vzhůru. Jenže asi půl roku po jejím vítězství v soutěži si o sobě přečetla nelichotivý komentář. „Objevil se článek, že jsem tlustá, a proto nemám přehlídky. To mě tehdy hrozně ranilo a začala jsem extrémně hubnout. Potřebovala jsem zhubnout hned, takže proto jsem volila tento nezdravý způsob," popsala později tmavovláska pro iDNES.

Bučkové zároveň nějakou dobu trvalo, než sama pochopila, že má skutečný problém. „O mé anorexii nevěděl nikdo. Všichni to tak nějak tušili, nevěděla jsem to hlavně ani já," vysvětlila Eliška. Když jí například lidé v okolí říkali, že je až moc hubená, brala to paradoxně jako poklonu. Tehdy modelka jedla výrazně méně než dřív. „Normální příjem kalorií je třeba 1200 a já jsem to stáhla asi na 700," uvedla podle Expresu Bučková, která ještě před každým jídlem vypila půl litru vody, aby se zasytila. Dneska je už pohledná brunetka podle všeho z nejhoršího venku.

Během dne jsem měla jen rohlík a jablko

Také finalistku pěvecké soutěže SuperStar k anorexii dohnaly poznámky necitlivých spolužáků. Protože ve třinácti letech vážila 80 kilo, vyslechla si od svých vrstevníků řadu odsuzujících připomínek. To ji tak bolelo, až prakticky přestala jíst. „Ve čtrnácti letech jsem už vážila 46 kilo," uvedla pro web dama.cz. Jenže po dalších čtyřech letech se Míša dostala na devadesát kilogramů a během SuperStar ji vědomé odmítání potravy dostalo znovu.

„Za den jsem si dala rohlík, jablko a když jsem měla velký hlad a dala jsem si něco navíc, tak v tu chvíli jsem už cvičila. Chodila jsem ráno běhat 5 kilometrů, večer 5 kilometrů a mezitím jsem třeba 2 hodiny cvičila. Ze začátku jsem byla hrozně nadupaná, že to funguje, skvělý, člověka to žene. Pak, když jsem se dostala na velikost 34, tak se to otočilo a přestala jsem mít pocit, že jsem hubená," řekla pro pořad Prásk Nosková. Odhalila tak, jak funguje vnímání lidí, kteří trpí anorexií: i když jsou štíhlí, považují se za obézní. Zpěvačka poruchu nakonec překonala hlavně díky svým přátelům.

V Hong Kongu jsem skončila v nemocnici

Dneska si už modelka Nikol Švantnerová dokáže udržet dokonale štíhlou postavu, aniž by musela drasticky hladovět. V začátcích její kariéry, kdy žila v Číně, ale kvůli práci spadla až na úplné dno. „Bylo mi sedmnáct, byla jsem Hong Kongu za modelingem a strašně mě nutili hubnout, i přesto, že jsem byla hubená dost. Jenže jsem jim věřila. Touha po tom něco dokázat byla veliká a já mladá. Skoro jsem nejedla a opravdu jsem jim věřila, že jsem tlustá," řekla Nikol po čase deníku Blesk.

Půvabná dívka kvůli vynucené anorexii ale nakonec skončila v místní nemocnici. „Byla to ta nejhorší zkušenost, která mi naštěstí otevřela oči. Pak už jsem ke svému těla přistupovala jinak," dodala Česká Miss pro rok 2015. Její jídelníček totiž vypadal tak, že snědla pouze jedno jablko, přičemž denní dávku časem snížila na půl jablka. Není divu, že s následky špatného stravování se modelka částečně potýká dodnes.