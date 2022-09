Nevracím se k tomu: Boudová pomalu opouští dabing, kdo namluví Julii Roberts?

Zdroj: Profimedia

Nela Boudová začínala svou kariéru v dabingových studiích, kde namluvila desítky známých tváří zahraniční kinematografie. Dnes ale tuto cestu považuje za minulost a nabídky propůjčovat svůj hlas hollywoodským hvězdám už více méně odmítá. Poslední dva roky se navíc životní cesta herečky ubírá zcela novým směrem.

Nela Boudová mimo jiných slavných hlasů nadabovala Julii Roberts, a nejen díky této roli se zapsala divákům do paměti. Sama se ale k této éře už vrací pouze jako ke vzpomínkám. Dá se ovšem předpokládat, že Julii Roberts bude dabovat i nadále, protože jinak to snad ani nejde.

"To už je tak dávno, když jsem začínala. Už se k tomu rozhodně nevracím. Nežiji v minulosti. Dělala jsem dokonce nějaký pořad o dabingu a byla jsem překvapená, když mi řekli, které všechny hvězdy jsem dabovala během deseti let. Říkala jsem si, že to snad není možné. Šlo jedno slavné jméno za druhým. Ale já mám takovou mazací paměť. K minulosti se opravdu vůbec nevracím," svěřila se v rozhovoru pro Idnes.

Herečka se věnuje poslední dva roky převážně koučingu, jemuž propadla společně se svým synem v době pandemie a nová profese ji velice naplňuje.

Kluk se mi fakt povedl

Nela Boudová má ráda společenské akce a proto se po návštěvě filmového festivalu v Karlových Varech vydala na premiéru svého syna. "Chodím ven moc ráda, ale chodím hlavně za svým synem, který tancuje v komorním baletu Praha. Zrovna včera měl premiéru ve Vinohradském divadle. A pak na druhého syna, který je violoncellista. S tím zas chodím hodně na koncerty. A občas samozřejmě také ráda zajdu na kolegy do divadla," pochlubila se herečka zmíněnému webu a dodala, že je na oba syny velice hrdá.

"Jsem absolutně pyšná máma. Zrovna včera jsem o tom při té premiéře přemýšlela. Říkala jsem si, že ten kluk se mi tedy fakt povedl. Mám velkou radost, protože spolu se synem se oba věnujeme koučování u Vladimíra Ekarta v jeho Škole elitních koučů. Děláme to už dva roky a neskutečně nás to naplňuje. Náš vztah se samozřejmě ještě víc propojil, protože mě syn teď nezná jen jako mámu, ale i jako lidskou bytost a já jeho taky. A je to něco, co mi dává smysl," pěje Boudová ódy na svůj vztah se synem.

Hvězdě se navíc daří udržovat skvělé vztahy nejen v rodině, funguje jí i partnerské soužití s Janem Tunou.

Hodně času trávím ve fitku

"Vrátila jsem se nedávno z Maroka, kde jsme byli s Janem Tunou a přáteli na dovolené a projezdili jsme to tam. Je to překrásná země, všem jí doporučuji. Moc dobře se tam vaří a to není pro herečku úplně ideální! (smích) Takže teď trávím hodně času ve fitku. Ale říkala jsem si, že v Maroku by zkrátka byla škoda nehřešit," prozradila Nela Boudová Idnesu, jak si udržuje ideální figuru.

Kromě cvičení řeší herečka i stravování. "Roky jsem byla vegetarián, teď už vegetarián nejsem. Ale nedávám přednost masu. Jím ho minimálně, ale už jsem ve fázi, že jídlo tolik neřeším. Vždycky si říkám, že to správné ke mně nějakým způsobem přijde. Dřív, když synové byli malí, tak jsem si hlídala všechno. Nekupovala jsem sunar, drtila jsem si mandle, aby měli opravdu to nejlepší přírodní mandlové mléko a podobně. Takový blázen už nejsem. Ale samozřejmě je důležité, co jíme. Je to naše palivo," uzavřela.

Nela Boudová je ve vztahu s Janem Tunou velice spokojená