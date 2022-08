Nela Boudová si pěstounství nemůže vynachválit, na Sašenku může být právem pyšná

Zdroj: Profimedia

Herečka Nela Boudová si v roce 2018 vzala do pěstounské péče krásnou holčičku Sašenku z dětského domova, se kterým Boudová dlouhodobě spolupracovala. A jak sama tvrdí, osvojení dítěte pro ni bylo jednou z nejlepších věcí, kterou kdy udělala. Se Sašenkou si navíc skvěle sedly a zdá se, že jedenáctiletá dívenka bude kráčet ve stopách své pěstounky.

Přestože má sama dva syny, už dlouhá léta herečka Nela Boudová přemýšlela nad tím, že by si vzala nějaké dítko z dětského domova do pěstounské péče. Přišlo jí to totiž naprosto přirozené. „Napadlo mě to poprvé už asi v patnácti letech, kdy jsem si říkala, že pokud se budu mít dobře, tak si vezmu někoho z dětského domova. Tenkrát to byl pochopitelně jen takový romantický sen, ale pak jsem spolupracovala s dětským domovem Domino a už to začínalo mít takové konkrétnější obrysy,” nechala se před časem slyšet Boudová v rozhovoru pro pořad Povídej na CNN Prima News.

Dlouho čekala na vhodné dítě

Přestože byla Nela Boudová rozhodnutá, že si vezme do pěstounské péče dítě z dětského domova, úplně jednoduché to nebylo. Na dítě si totiž musela počkat několik let. „Roky tam nebylo žádné vhodné dítě pro pěstounskou péči,” uvedla herečka s tím, že drtivá většina dětí je v pěstounské péči u svých příbuzných.

Nakonec se na Nelu Boudovou usmálo štěstí v roce 2018, kdy si osvojila tehdy šestiletou Alexandru, které neřekne jinak než Sašenka. Roztomilá dívenka do rodiny herečky skvěle zapadla a nyní se zdá, že bude dokonce kráčet ve šlépějích své „matky”.

Šikovná a talentovaná

Sašenka miluje pohyb, a tak není divu, že začala navštěvovat Taneční centrum Praha. Sama Nela Boudová ale nevylučuje, že by se mohla jednoho dne Saša věnovat i herectví. „Máme to tak jako naplánované se Sašenkou, že třeba z taneční konzervatoře přejde na hereckou konzervatoř,” vysvětlovala herečka, která ovšem bude Sašu podporovat naprosto ve všem, v čem se bude cítit dobře. Prozatím má ale dívenka spoustu času na výběr budoucího povolání.