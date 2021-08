Erotický sen mnoha mužů: Nelu Boudovou opěvuje Tuna i Svěrák

Zdroj: Profimedia

Jan Tuna a Nela Boudová se vídají už několik měsíců a po skrývání vztahu oba nedávno potvrdili, že skutečně tvoří pár. Tuna na svou novou partnerku zatím pěje samou chválu a nechal se slyšet, že je herečka jeho erotickým snem!

Jan Tuna a Nela Boudová se znají mnoho let, jiskra mezi nimi ale přeskočila teprve na začátku tohoto roku. Boudová žila dlouhé roky se scénáristou Janem Lekešem, s nímž má dva syny a před pěti lety si vzala do pěstounské péče dceru Sašu.

Herečka byla také vdaná za svého kamaráda Alexandra. Manželství ale vydrželo pouhých devět měsíců. Jan Tuna, kterého diváci znají hlavně díky jeho pořadu A DOST! má se svou zatím stále právoplatnou manželkou Ladou tři děti, a to Tadeáše, Štěpánku a Johanku a z předchozího manželství pak dospělou dceru Zuzanu.

Zalíbení v sobě našli Boudová s Tunou zcela náhodou, když jeli s partou kamarádů na hory. Od té doby z nich je nerozlučná dvojka.

Boudová je pořádná divoška, fotkou z loňska všem vyrazila dech

Nelu Boudovou veřejnost vnímala spíše jako cudnou ženu do té doby, než minulý rok při pandemii sdílela svou nahou fotografii, na které měla zakryté intimní partie pouze rouškou.

"Ta fotka byla i za hranicí vkusu, ale vyjadřovala přetlak a vznikla dva dny před tím, než jsem ji dala na sociální sítě po poradě se svým starším synem. Dostala spoustu negativních ohlasů, kde lidé pochybovali o mé normálnosti a přáli mi ty nejhorší věci. Dostala jsem ale i spoustu pozitivních ohlasů. A těch bylo víc," řekla tehdy Boudová v pořadu Blízká setkání s Terezou Kostkovou.

"Myslím, že český národ prokázal, že má smysl pro humor. Dala jsem to tam spontánně a netušila, že se dostanu až na první strany bulvárních novin. Raději bych tam byla se svým obličejem, ale už je to takhle. Ale nakonec jsem ráda, že to rozbouřilo debatu a vyzkoušela jsem si sama sebe, zjistila, jak nám funguje rodina, která mě podpořila. V žádném případě nechci být ovládaná strachem," posteskla si herečka. Že je Nela Boudová pořádná divoška ale nyní potvrdil i její milenec Jan Tuna.

Tuna svůj vztah s Budovou střeží

Ačkoliv se snažil Jan Tuna ještě nedávno vztah s Nelou Boudovou skrývat, na svatbě Petra Větrovského a Jitky Doubravové už dorazily hrdličky ruku v ruce. Přítomnost fotografů ale dvojici nebyla příjemná a raději se odklidili do kostela na obřad, kde už nebyli pod dohledem paparazzi.

I když si zamilovaný moderátor svůj vztah s krásnou herečkou střeží jako oko v hlavě, na Instagramu už dává najevo své city velice okatě. "A víte, že ona je mým erotickým snem?" tázal se ho Svěrák dle popisku fotografie, kterou zveřejnil Tuna. Narážel tak na scénu ve filmu Vratné lahve.

Jan Tuna a Nela Boudová jsou zamilovaní až po uši.