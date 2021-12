Nela Boudová se toho nebojí: S Tunou se fotí polonazí v sauně

Zdroj: Profimedia

Vztah herečky Nely Boudové a moderátora Jana Tuny nabírá na obrátkách. Pár je známý tím, že se rozhodně nestydí a dost často dělá nejrůznější blázniviny. Mezi ně patří společné otužování či odhalování se na fotografiích. Naposledy se odvázali v sauně.

Moderátora Jana Tunu a herečku Nelu Boudovou pojilo dlouholeté přátelství, než mezi nimi přeskočila jiskra. Tuna byl totiž zadaný. Před časem však manželku a rodinu opustil, tudíž přišla Nelina chvíle. A vyplatilo se! Honza jejím svodům podlehl a je vidět, že pár si opravdu rozumí.

Nela je totiž dost bláznivá. Stačí si vzpomenout na její poslední kousek, při kterém si do rozkroku dala roušku, nechala se u toho nafotit a ještě to umístila na sociální sítě. Podle ní to měla být propagace, aby lidé nosili roušky, podle jiných dosti trapné gesto zviditelnění.

Tuna je v tom až po uši

Tunovi však asi její konání vtipné přišlo, protože jen několik týdnů poté se pár představil veřejnosti. Možná ho herečka právě na tento svůj výstřelek sbalila.

Pár je známý tím, že se často a rád otužuje ve Vltavě. Také chodí společně do sauny a že si to užívají, je vidět na fotkách.

"Z potírny se kocháte Hradčanami, Železničním mostem a Vltavou, do které pak rovnou skočíte. A z vířivky navíc i Vyšehradem. I když… oči stejně směřují jinam…," napsal si Tuna na Instagram.

Milenci září a láska z nich sálá na dálku

Milenci září na dálku a láska z nich doslova čiší. Chodí ruku v ruce do společnosti a nutno podotknout, že se k sobě hodí a docela jim to i spolu sluší. Naposledy si Nela zahrála ve filmu Večírek, který režíroval Michal Suchánek. Tuna byl z jejího hereckého výkonu naprosto nadšený a pjel o něm ódy, kudy chodil.

Jinak se ale o vztahu příliš s médii bavit nechtějí, prý to není žádná show, i když to navenek působí jinak a jejich život vypadá jako jeden velký cirkus. Ať tak, či tak, páru to skvěle klape a už mají za sebou i společnou dovolenou s dětmi.