Nela Boudová má nového milence, jak známý moderátor okomentoval jejich vztah?

V českém showbyznysu se objevil nový pár. Herečka Nela Boudová se nedávno dala dohromady s Janem Tunou. Co řekl bývalý novácký moderátor o svojí partnerce?

Jan Tuna se už dva roky rozvádí s manželkou Ladou, se kterou nějakou dobu ani nežije. Podle dobře informovaných zdrojů moderátor začal letos v zimě chodit s Boudovou a dvojice si prý obrovsky rozumí.

Pořád se drželi za ruce

I když partneři o svém vztahu dlouho úspěšně mlžili, jejich láska se potvrdila na svatbě producenta Petra Větrovského. Tam se totiž Boudová od Tuny nehnula na krok a milenci se téměř celou dobu drželi za ruce.

"Nějakou dobu se jen přátelili, pak byli v partě kamarádů na horách a tam se rázem všechno změnilo," řekl webu eXtra.cz moderátorův kamarád. To by vysvětlovalo fotografie, na kterých se Boudová a Tuna společně s dalšími přáteli často koupe v ledových řekách a jezerech.

Před časem herečka sdílela snímek s Tunou, kterého v té době ještě vydávala za dobrého kamaráda. "Někdy, někde je život ještě v pořádku… i když je trapnej a chtěl by mě furt olizovat," napsala rozverně k příspěvku s Honzou.

Společní známí tvrdí, že si dvojice náramně rozumí. "Spojuje je velký smysl pro humor, milují život, oba se také dost nekonvenčně chovají. Otužují se spolu, mají dobrodružné povahy, rádi cestují," prozradil blízký člověk.

"Mohou být v pětihvězdičkovém hotelu i ve stanu a užijí si to stejně. Mají to mezi sebou fakt hluboké. Nela sama říkala, že ještě nic tak silného neprožila. Až ji to samotnou překvapuje," doplnil kamarád.

Nela je naprosto báječná

Přesto moderátor, který v pravidelném pořadu A DOST! testuje kvalitu potravin, o svých citech k herečce moc mluvit nechce. "S kamarády a jejich dětmi jsme teď na Letní filmové škole v Uherském Hradišti. Jsou tu skvělí, velmi si to tu užíváme. A Nela Boudová je naprosto báječná, fantastická ženská a víc k tomu v tuto chvíli nechci říkat," řekl eXtra.cz Tuna.

Jan Tuna má s odloučenou manželkou tři děti, Tadeáše, Štěpánku a Johanku, z předchozího vztahu pak dospělou dceru Zuzanu.

Nela Boudová žila dlouhá léta se scénáristou Janem Lekešem, se kterým má syny Andreje a Dalibora. Před časem si ještě vzala do pěstounské péče dceru Sašenku. Nedávno se umělkyně na Kanárských ostrovech provdala za dávného kamaráda Alexandra, manželství se ale po dvou letech rozpadlo.

Slavná herečka má tuniské kořeny a objevila se v ocarovém Koljovi, Vratných lahvích nebo ve filmu Líbáš jako Bůh. Kromě toho nadabovala například Julii Roberts v legendárním snímku Pretty Woman nebo Jenny z Forresta Gumpa.

Honza a Nela se na svatbě Petra Větrovského setkali se zpěvačkou Martou Kubišovou, které si obrovsky váží.