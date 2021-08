Zamilovaná Boudová se novou láskou netají, s Tunou přišli do kina ruku v ruce

Zdroj: Profimedia

Nela Boudová se poprvé objevila ve společnosti se svým novým partnerem Janem Tunou. Dvojice dorazila na premiéru filmu Večírek, ve kterém herečka hraje jednu z hlavních rolí. Milenci se celou dobu drželi za ruce, pořád si něco špitali a Nela překvapila napěchovaným dekoltem v růžovém overalu.

I když se do poslední chvíle snažili mlžit, teď už svůj vztah jen tak nezamluví. Moderátor Jan Tuna se rozvádí s manželkou Ladou, se kterou má tři děti, a už několik měsíců randí se známou herečkou. "Nela Boudová je skvělá ženská," uvedl moderátor stručně pro Expres.

Svoje city už neskrývají

Partneři svůj vztah nijak nekomentovali, protože z něj prý nechtěli dělat velkou show. Na slavnostním uvedení filmu Večírek už ale svoje city neskrývali. Do kina přišli spolu a celou dobu se prezentovali jako oficiální pár.

Nový film Večírek napsal a režíroval herec Michal Suchánek jako svůj debut. Snímek vypráví o srazu bývalých spolužáků a má skutečně hvězdné obsazení. Kromě Karla Rodena se diváci mohou těšit na Jiřího Langmajera, Tatianu Dykovou nebo právě Nelu Boudovou, která ztvárnila třídní krásku Aničku.

"Sešla se tady mimořádně silná parta a dělali jsme na něčem, co pro nás všechny bylo mimořádně zajímavé a zároveň nové. Takže by to mohlo být zajímavé a nové i pro diváky v kinech," uvedl Langmajer pro časopis Totalfilm.

Nikdo se jí nedíval do očí

Je vidět, že herečka po boku známého reportéra opravdu září štěstím. Boudová celou dobu rozdávala úsměvy na všechny strany, a dokonce vynesla odvážný outfit s hlubokým výstřihem. Málokterý muž se jí pak dokázal dívat jenom do očí.

Boudová s Tunou už stihli společnou dovolenou a objevili se také na Letní filmové škole v Uherském Hradišiti. Nela si s Honzou údajně ohromně rozumí. "Spojuje je velký smysl pro humor, milují život. Mohou být v pětihvězdičkovém hotelu i ve stanu a užijí si to stejně," prozradil kamarád pro eXtra.cz.

Momentka z premiéry filmu Večírek. Nela Boudová, Jan Tuna a novinář Honza Dědek.