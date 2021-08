Nela Boudová a muži jejího života: Jedno zklamání za druhým!

Zdroj: Profimedia

Herečka Nela Boudová není na přílišnou pozornost médií zvyklá. Bez kritických článků se stihla rozejít s otcem svých dětí, provdala se za kamaráda a rok poté se rozvedla. Vše změnila až rouška v jejím rozkroku, kterou šokovala veřejnost v době pandemie koronaviru. No a nyní si na ní všichni ukazují kvůli vztahu se stále ještě ženatým moderátorem Janem Tunou.

Nela Boudová měla na muže prostě smůlu. V roce 2017 si vzala svého kamaráda Sašu za manžela na španělském ostrově Fuerteventura. Svatbu tajili a Boudová vše přiznala až po několika dnech. O svém manželovi však nechtěla mluvit vůbec.

Pár měsíců po svatbě adoptovali holčičku jménem Alexandra a vypadalo to, že budou tvořit idylickou rodinu. Těšili se, že dají Sašence nový domov, který nikdy neměla. Celá tahle idylka však trvala jen několik měsíců, než ji manžel opustil.

Nakonec se přišlo na to, že Saša se zalekl role otce a našel si někoho jiného. Nevěděl, co si počít, začal se vymlouvat, aby nemusel chodit domů a nakonec tam přestal chodit úplně. Dodnes mu herečka nemůže přijít na jméno a ze svého života ho prostě vymazala. Neexistuje ani pro ni, ani pro dceru. V srdci mu však nikdy neodpustila.

Randila s několika muži najednou

Aby se co nejrychleji dostala z rozvodu, randila s několika muži. Začalo se tedy mluvit o nových známostech, i když Nela o nich s médii nikdy nemluvila. Tvrdila, že pracuje a stará se o dceru. Co na jejích údajných milencích byla pravda, ví jen ona sama.

Boudová má dva dospělé syny, kteří jí mohli s péčí pomoci. Prý se dokonce zpočátku angažovali, po chvíli to ale brali jako nucené zlo. Jako většina starších bratrů se této zodpovědnosti snažili zbavit. Pak ale Boudová začala randit s mladším mužem a jim nezbylo nic jiného, než začít o sestřičku pečovat. Maminka zkrátka neměla na péči o domácnost čas.

Herečka je prý ve vztahu vždy aktivnější a muže nahání ona, což není zrovna dobrá vizitka ženy. Většina vztahů jí tak ztroskotala proto, že do ní muži nebyli zamilovaní a ona je svou opičí láskou doháněla k šílenství. Mladší muže si vybírá prý proto, aby se mladší cítila i ona. Jenže mladí muži nejsou na dlouhodobý vztah se starší ženou s dětmi zvědaví. Nakonec tedy využijí její slávy a peněz a odkopnou ji.

"Měla jsem zkušenost s člověkem, který mnou lehce manipuloval. Nemůžu říct, že by to byla nějaká traumatická záležitost, ale myslím si, že i silné ženy mohou ve jménu lásky opustit samy sebe," svěřila se v rozhovoru pro blesk.cz.

Rozchod s otcem jejích synů také nebyl růžový

Ani rozchod s otcem její dvou synů nebyl nijak růžový. Šlo o dramaturga Janka Lekeše, se kterým také nezůstali přáteli a nevzpomíná na něj v dobrém. Prý jsou spolu schopni mluvit jen o nutných záležitostech a to pouze několik minut.

Ve svém životě sváděla i muže zadané či ženaté, což se jí několikrát vymstilo. Nyní chodí s moderátorem Janem Tunou, který je sice také stále ještě ženatý, ale se svou ženou již prý nějakou tu dobu nežije. Zda za to může Nela se neví, tak uvidíme, zda se proflákne, že odloudila tatínka od jiné rodiny.

"Myslím, že žena, která se do padesáti let nevdá, by se už do toho pouštět neměla. Nebo by si to měla rozmyslet lépe, než jsem to udělala já. Byl to jeden z mých střeleckých činů. Ale všechno je v životě tak, jak má být. Poučila jsem se a s největší pravděpodobností se už vdávat nebudu," prozradila také.

Budeme si tedy muset počkat, zda se kvůli ní Tuna rozvede a ona znovu stane před oltářem, nebo dodrží svá slova a budou spolu žít jen na psí knížku.