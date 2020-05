ZPOVĚĎ Boudové: O intimní fotce s rouškou a vztahu s manipulátorem

Snímek, kde si v době koronavirové krize, zakrývá rouškou své intimní partie, vyvolal pozdvižení. Nela ho umístila na sociální síť a následně ho stáhla. Nyní však koluje po internetu a viděl ho už úplně každý. Na výčitky už je pozdě, a tak to herečka bere tak, jak to je. Jednoduché to ale není.

„Pozornosti, které se mi ve spojitosti s tou fotkou dostalo, nebyla jenom příjemná. Měla jsem i spoustu negativních ohlasů. Přišly mi dokonce e-maily, že si nevážím práce lidí, kteří se nás snaží před covidem-19 ochránit. Ale já jsem skutečně nikoho nechtěla pošpinit nebo urazit,“ vysvětluje herečka v rozhovoru pro Blesk pro ženy.