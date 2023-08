Nela Brousková: Dcera Adély Gondíkové roste do krásy

Zdroj: Tilen Vajt

Adéla Gondíková je sice krásná žena, ale její dcera Nela je snad ještě pohlednější. Má také být po kom. Štíhlá postava, uhrančivé oči, kvalitní pleť i vlasy, tak vypadají ženy v její rodině.

Že je Adéla Gondíková posedlá svou postavou se všeobecně ví, někomu možná přijde i příliš hubená, jí se to však líbí a rozhodně nehodlá nic měnit. Nyní navíc exceluje v seriálu Sestřičky, kde hraje zdravotní sestru řešící neustále nějaké rodinné trampoty.

Divádi si ji pamatují však také jako moderátorku pořadu Rady ptáka Loskutáka, který uváděla spolu s bratrem Daliborem. Nyní žije s hercem Jiřím Langmajerem, který se rád svléká a kterého si v roce 2019 po dlouhé známosti vzala.

První manželství s Brouskem neustála

Z prvního manželství s hercem Ondřejem Brouskem má Adéla dceru Nelu, která se jim opravdu vyvedla. Je jí krásných 17 let a vypadá neuvěřitelně. Adéla si Brouska brala v roce 2002 a i když se velmi milovali, jejich vztah nevydržel a nakonec se rozvedli.

Herec se totiž zakoukal do jiné ženy a Adélu opustil. Ta to nemohla dlouhou dobu skousnout a utápěla se ve smutku. Nakonec ale vše odnesl čas a pár spolu nyní normálně komunikuje. Ze začátku to bylo samozřejmě hlavně kvůli dceři.

Ta je právě ve fázi dospívání, tudíž svou matku potřebuje více než dost. Nela bude brzy plnoletá a už teď je vidět, že z ní roste krásná slečna. Rysy má spíše po otci, hlavně má jeho pronikavě modré oči a postavu má po mamince.

Za pár let od rozchodu se zakoukala opět do herce. Tentokrát do Jiřího Langmajera. Umělce tělem i duší. Ze začátku nedával jejich vztahu nikdo šanci. Herec totiž trpí depresemi a když má své období, zlobí. Pije a ženy mu také nejsou cizí.

V druhém s Langmajerem vydržela

Gondíková však všechno jako oddaná partnerka vždy překousla a s Langošem zůstala. Jistě na to má vliv i na Jiřího vztah s dcerou Ninou. Ten ji bere od začátku jako vlastní. I Nela si s ním velmi rozumí. Langmajer to prostě se ženskými umí. Sám má z předchozího vztahu dvě dospělé dcery.

Adéla má trpělivost a rodina je pro ni nadevše. Nakonec herce dohnala před oltář, ten se po jejím boku uklidnil, změnil a nyní už dávno není takový bouřlivák jako býval. Žije si spolu se svou vlastní i nevlastní rodinou pokojný život.

