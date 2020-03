Hyenismus Nely Slovákové pokračuje: Po dezinfekci nabízí i předražené roušky!

"Já to dělám pro Vás, prodávám to ještě za skvělé ceny," hájí se Nela Slováková, kterou poslední dny atakují i její fanoušci a odsuzují špinavé kšefty! Brněnská podnikatelka si ale dobře spočítala, že díky lidskému strachu bude mít na svém kontě o zhruba deset milionů více, čemuž nemohla odolat.

Bojkot obchodu s dezinfekcemi a rouškami došel tak daleko, že Slovákové chodí falešné objednávky na tisíce kusů, aby zabránili vystrašeným zákazníkům toto zboží od ní koupit. Díky tomu Nele neustále padá web, ani to ji ovšem prý nezstaví!

"Vy chytráci, co mi schválně děláte obejnávky třeba na tisíc kusů, akorát tím berete možnost si ostatním lidem nakoupit to, co opravdu potřebují, aby ochránili své rodiny. Čekají tu deseti tisíce lidí," vyjádřila se k situaci Slováková, která evidentně ze svého obchodování černé svědomí nemá. V mezičase totiž přemýšlí, kam si za vydělané peníze dojede na dovolenou, nebo jakou kabelku si pořídí. Aneb, ať žije koronavirus!