Ze skandálů kolem byznysu si nic nedělá: Slováková se na dovolené vystavuje nahá

Sice se na ni opět snáší vlna kritiky kvůli jejímu podnikání, ale Nela Slováková si z toho nic nedělá. S klidem odjela na dovolenou na Maledivy, kde si užívá sluníčka. Doprovod jí dělá její maminka, která dceři s ochotou pořizuje erotické snímky. To už je samo o sobě trochu k zamyšlení.

Na Instagramu se Slováková bez obav ukazuje nahá. Žhavé snímky ze slunných Malediv hltá očima nejeden fanoušek. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, kdyby snímky nefotila její maminka. Nela to přiznává.

„Fotí mě maminka,“ svěřila se dle super.cz podnikatelka. Maledivy si nemůže vynachválit. „Jednou větou - jiný svět. Zadkem sedět na pláži, nedívat se na zprávy, politické diskuze nebo směšné bitky poslanců ve sněmovně. Prostě jen být a řešit problém, jaké plavky si dnes vezmem na sebe. Přála bych to všem, kteří takhle utéct nemohou,“ tvrdí Nela.

Slováková k moři zřejmě utekla od svých problémů, které se s ní od prodeje předražených gelů a roušek táhnou. Od byznysu jí to ale neodradilo. Naposledy na Instagramu nabízela kalhoty, které mají být dle jejích slov z originální látky Louis Vuitton.

Žhavým tělíčkem Nely se kochá nejeden fanoušek

„Občas moji dodavatelé narazí v Itálii na podobné látky/skvosty. Ještě mám jedny Gucci/Hermes a modré LV. Samozřejmě jde o Louis Vuitton originál látku, ze které jsem si nechala ušít, co jsem chtěla. Jde o 100% hedvábí, které se nesmí prát v pračce a je doporučené prát šamponem na vlasy a ve vlažné vodě,“ informovala Nela.

Je však jasné, že gigant jako Louis Vuitton by svoje látky, aby si kdokoli cokoli mohl ušít, jen tak nenabízel. „Látka je neskutečně vzdušná, ale i dost drahá. Proto jsem koupila jen pro sebe a pár kamarádek,“ tvrdí Nela. Jde o podvod nebo jen špatnou interpretaci?

Kritiku Nela příliš nezvládá

Lidé se v komentářích začali poměrně logicky bouřit. Nela je však zpražila. „Věnuji vám pět minut svého času a ztratím svůj čas s několika stories s něčím, co je nadmíru jasné, ale co pochopí jen ti, kteří tomu trošku rozumí a kteří alespoň jednou navštívili podobné obchody,“ hřmí Nela.

„Ti, kteří se věnují látkám, šijí nebo dělají fashion. Rozhodně to nepochopí ti, kteří do podobného obchodu nikdy nevstoupili,“ napsala na sociální síti.

„Ano, teď je to arogance! A děkuji za sdílení a další popularitu. Nákupy v e-shopu rostou a já si dám dnes další šampaňské,“ provokovala. Těžko říct, zda existuje něco, co Nelu doopravdy rozhází. Z kritiky jako kdyby si nic nedělala, ale to navěky jistě nepůjde.