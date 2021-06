Feuereislová z VyVolených odráží kletbu Slovákové: Ona je lejno u cesty z Brna

Ostrá výměna názorů proběhla mezi dvěma bývalými účastnicemi reality show. Nela Slováková poslala Evě Feuereislové alias Plastic Queen nechutnou zprávu na Whatsapp, ve které jí přeje rakovinu. Oslovili jsme proto Feuereislovou, zda by nám ke kauze neřekla pár slov a vysvětlila nám, jak celý konflikt vznikl.

Eva Feuereislová a Nela Sováková rozhodně nejsou kamarádky, i když mají podobnou minulost. Zatímco Eva se proslavila účinkováním v reality show VyVolení, Nela vyhrála Hotel Paradise.

Feuereislová i Slováková od dob svého působení v televizi obě prošly výraznými změnami. Obě si nechaly upravit nos i prsa u plastických chirurgů a právě operace hrudníku je nyní důvodem poslední hádky Nely s Evou.

Instagramová válka ale začala už minulý rok, kdy si Feuereislová vzala na mušku podivný byznys Slovákové s antibakteriálními gely a rouškami na začátku pandemie. I když se Nela tvářila, že ji aktivity Evy nezajímají, nová korespondence mezi nimi dokazuje pravý opak!

"Nevím co si vůbec dovoluje mi psát na mé soukromé číslo," říká znechuceně Feuereislová

Eva Feuereislová před nedávnem promluvila o svých problémech s implantáty a přiznala, že kvůli utrženému svalu jí hrozí dokonce rakovina. O pár dní později dostala od Nely Slovákové tuto zprávu: "Ahoj Evi, ať ti dopadne dobře operace prsíček. Říká se tomu karma. Ta pracuje sama. Já se ani nemusela tak zoufale snažit tě ponižovat, jako ty mě. Pevné zdravíčko a všechno dobré," napsala podnikatelka z Brna Feuereislové ironickou zprávu.

Zeptali jsme se proto Evy, jak tuto provokaci vnímá. "Překvapuje mě její drzost psát mi na moje soukromé číslo a ještě takový věci, jaký si dovolila napsat. O karmě a tak dál. Hlavně, že zrovna ona mluví o karmě, když v první vlně covidu dělala takový levárny s rouškama a gelama, který ani neměla. No comment už na tuhle vygumovanou hlavu z Brna, která si hraje na něco, co není. Je na vrch huj a ve pod fuj," nebrala si Plastic Queen se Slovákovou servítky.

"Udivuje mě, že ještě nezlezla někam do nory a vůbec se ještě ukazuje na veřejnosti, potom co předvedla a jak se prezentuje. Zřejmě má nějakou poruchu osobnosti a trpí pocitem vlastní důležitosti a přitom je to lejno u cesty z Brna," řekla nám Feuereislová.

"Nelu nemůžou vystát ani moji fanoušci," tvrdí Eva F.

"No, i když si pročítám zprávy od mých fanoušků, tak tu Nelu nemůžou vystát a ani cítit, takže nechápu vůbec, proč mi vůbec ještě tahle bláznivá paní píše. Asi zřejmě proto, že po kauze s rouškami už po ní neštěkne ani pes, už se odpálila v očích normálních a lidí a ráda by přese mě nahnala nějaký fame. Rozhodla jsem se, že jí ho dopřeju ve své Freakshow na mém Instagramu," uzavřela Feuereislová s tím, že by ráda ještě otevřela podivné podnikatelské praktiky Nely Slovákové, o kterých se přestalo ze záhadných důvodů mluvit.

Korespondenci mezi Nelou Slovákovou a Evou Feuereislovou si můžete přečíst v naší galerii. Eva zde zmiňuje i údajného milence Slovákové. Ten má být jejím sponzorem na cesty do zahraničí a luxusního životního stylu, který alespoň dle sociálních sítí brněnská podnikatelka vede.

Necháme se tedy překvapit, zda Slováková vrátí Feuereislové úder, nebo si raději dívčí válku rozmyslí…

Nela Slováková se proslavila v Hotelu Paradise, kde měla sex před kamerou