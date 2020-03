Průšvih jako hrom! Nele Slovákové se špinavý byznys zvrhl, řeší vážné problémy!

Na začátku se skalní fanoušci Nely Slovákové zastávali a dělali jí tisíce objednávek, díky našim článkům a reakcím na Instagramu ale začali konečně lidé otvírat oči a došlo jim, že se stali obětí podvodu! Jednorázová rouška za necelých 300 korun je skutečně hyenismus, na který nemá každý žaludek.

Karma ale začala rychle účinkovat, jelikož se do Nely začali silně navážet její dřívější fandové, a stovky lidí žádá o zrušení objednávek a vrácení peněz! "Dobrý den Nelo, stejně jako další lidé jsem si od vás zakoupila roušku, o které jsem se mylně domnívala že je zaprvé máte skladem a zadruhé že složka s aktivním stříbrem dělá něco navíc, než klasická rouška, což tak není. Chci odstoupit od smlouvy a vrátit peníze," množí se podobné zprávy na Instagramu Slovákové.

Stovky znechucených lidí navíc za tyto lži a podvodné jednání píší Nele na její profil a dotazují se, zda to náhodou není trestný čin! Po vypuknutí pandemie totiž v mnoha státech zavedli opatření, že není možné se obohacovat pávě na ochranných materiálech. U nás ale zatím situaci nikdo neřeší. Pokud by ovšem někdo nahlásil podnikatelku za klamavou reklamu, nejspíš by z toho mohla mít velké trable! Vypadá to však, že si silně neoblíbená hvězda podřízla pod sebou větev sama! Jak bude řešit dodávku zboží které nemá a naštvané zákazníky, se necháme překvapit…