Svědectví podvedené návrhářky Barbry Binks: Nela Slováková mi ukradla prádlo!

"Domluvily jsme se na propagaci, ne na blbým označení na story. Myslela jsem, že mě zmíníš alespoň v jednom příspěvku! Outfity, a vše co jsem pro tebe dělala, mělo mnohem větší hodnotu než 30 tisíc, takže se můžeme domluvit, že mě tedy v jednom příspěvku zmíníš? Dále to pak už nebudu řešit, navíc jsem ti dala zadarmo jedno body, myslím si, že by to bylo fér," pokoušela se Barbra Binks dožádat svých práv na reklamu, na které byla se Slovákovou domluvená.

"Prosim? Dívej, nechápu způsob, jakým se mnou mluvíš, ale můžeme se bavit i takto. Dostala jsi se do společnosti, ve který by si nejspíš nikdy nebyla. Byla jsem velice milá a ochotná a dokonce jsem ti zaplatila taxi, na které si ani neměla peníze, aby ses dostala na dané místo. Celý večer jsi popíjela drinky opět zcela ZADARMO. Tvoje neznalost na Instagramu a nevděčnost mě zcela šokuje. Domluvily jsme se propragaci, což je u mě storýčko, vzhledem k tomu, že mi neplatíš. Takže mi pošli adresu, pošlu ti body zpět a nemusíme nic řešit, jak si napsala." Tímto veškerá komunikace ze strany Slovákové skončila.

Aféru ale potom následně Slováková ještě řešila na svém Instagramu, a celou vzniklou situaci s módní přehlídkou svedla na moderátora akce, který údajně mystifikoval přítomné diváky uvedením kolekce Barbry Binks jako Nely Slovákové.

Zda jsou tedy množící se stížnosti na hvězdu Hotelu Paradise, která se proslavila divokou souloží před kamerou s Leo Beránkem, pouze lživé pomluvy, nebo je každém šprochu pravdy trochu, si udělejte obrázek sami…