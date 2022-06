Jsme nejstabilnější pár v showbyznysu, říká Slováková pár dní po rozchodu

Zdroj: Profimedia

Nela Slováková o víkendu ztropila na svém Instagramu hysterický záchvat poté, co se ztratila její fenka Lotty. Podnikatelka ve svých stories oznámila rozchod s přítelem Lukášem Kozákem a jako důvod uvedla, že je hokejista bez emocí. Situace se ale poměrně rychle uklidnila a o den později bylo mezi Slovákovou a Kozákem opět vše zalité sluncem.

Nela Slováková překvapila před pár dny své fanoušky nečekaným oznámením rozchodu s přítelem Lukášem Kozákem. Bývalá hvězda Hotelu Paradise prý vedle hokejisty citově strádá a proto se rozhodla po psychicky náročném hledání ztraceného pejska oznámit krach vztahu veřejnosti.

"Přátelé, s velmi těžkým srdcem to píšu, ztratila se mi Lotty… Nemůžu ji jít ani hledat. Okolnosti proč a co vysvětlím třeba zítra, ale už to musím napsat, abych zase nepolevila. S Lukášem se rozcházím. Je to úžasný chlap, opravdu. Bez nadsázek a ironie. Ale pro mě je to člověk bez lásky, citu a bez projevování emocí. Ať negativních, nebo pozitivních. Stali se z nás více parťáci a obchodní partneři než životní partneři. Pořád jsem věřila, protože nám spolu bylo často úžasně. Já ke svému životu lásku a vše kolem ale potřebuji víc," rozepsala se brněnská podnikatelka na Instagramu.

Když ale ze Slovákové opadl stres a její milovaná čivava Lotty byla nalezena živá a zdravá, proběhlo rychlé usmíření s Kozákem a Nela se na sociální síti opět rozčílila doběla, proč vůbec její vztah někdo řeší.

Na Instagramu každý jen lže

"Dneska si každý přečte kdejaký hovno, který o mně někdo třeba napíše někdo cizí na svůj Instagram a není na tom nic pravdy a udělá z toho bulvární titulek. Není to ani vtipný, ani zábavný, ani originální a hlavně na tom není skoro nic pravda, stejně jako tady na Instagramu. Devadesátpět procent lidí tady jen lže a hraje si na pozlátko," vytočila se Nela Slováková, která ale přitom informaci o rozchodu s Lukášem Kozákem sama vypustila do světa.

"Třeba ty holky tady na Instagramu, desítky svobodných holek, nikdy jsem je neviděla jít do práce a mají drahé kabelky. Ani já tolik kabelek nemám, kde na to teda berou? Proto mi nevadí, že si tu občas přiznám, že pláču a řeším úplně stejné problémy jako vy. Nikdo není víc nebo míň," pokračovala influencerka je svém emotivním výlevu.

Podle Slovákové je nepřejícnost lidí k smíchu a její vztah s Kozákem je jeden z nejstabilnějších nejen u nás v Čechách, ale i u našich slovenských sousedů.

Můžeme i hory přenášet

"Troufám si říct, že jsme jeden z nejstabilnější párů českého i slovenského showbyznysu. Nemáme žádné výstřelky bulvární a tak, jak se prezentujeme na Instagramu, tak jsme i v reálu. Samozřejmě se i pohádáme nebo se na sebe občas naštveme, ale to je normální," obhajovala Nela Slováková svůj víkendový výlev.

"To, co jsem samozřejmě napsala, je pravda. To, že Lukáš není jako byl Martin v těchto věcech co se týká lásky, emocí a překvapování. Ale myslím, že když se vzájemně naučíme plnit touhy toho druhého, můžeme i hory přenést. Měli jsme náročné období od roušek, přes stavbu v Chorvatsku, neměli jsme na náš vztah čas. Sice mi u něj dvacet procent chybí, ale čert to vem, já ho to časem naučím. Asi mi nebude kupovat byznys letenky a drahé šperky, ale on tohle neuznává a jeho hodnoty jsou k nezaplacení," vychválila Nela svého partnera.

"Jsem ráda, že jsem na ten Instagram dala," dodala závěrem Slováková, které se nálady střídají častěji než počasí.

Kozák a Slováková jsou po rozchodu opět jako hrdličky