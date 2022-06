Nela Slováková ztratila psa: Pláč, hysterie, rozchod v přímém přenosu a usmíření

Zdroj: Profimedia

Nela Slováková se svěřila svým sledujícím s nečekaným rozchodem. Brněnská podnikatelka napsala velice emotivní vyjádření poté, co se jí ztratila její čivava Lotty. S přítelem Lukášem Kozákem ukončila Slováková vztah po pěti letech a důvodem je prý nedostatek emocí ze strany hokejisty. Pár hodin po nalezení pejska ale bývalá hvězda Hotelu paradise vychladla a vzala svého partnera na milost.

Nela Slováková ještě před pár dny opěvovala svého partnera Lukáše Kozáka a sdílela společné zamilované snímky, pak ale přišel ze dne na den nečekaný rozpad vztahu. Rozchodu dvojice předcházela ztráta fenky Lotty, po kterém měla influencerka hysterický záchvat.

"Přátelé, s velmi těžkým srdcem to píšu, ztratila se mi Lotty… Nemůžu ji jít ani hledat. Okolnosti proč a co vysvětlím třeba zítra, ale už to musím napsat, abych zase nepolevila. S Lukášem se rozcházím. Je to úžasný chlap, opravdu. Bez nadsázek a ironie. Ale pro mě je to člověk bez lásky, citu a bez projevování emocí. Ať negativních nebo pozitivních. Stali se z nás více parťáci a obchodní partneři než životní partneři. Pořád jsem věřila, protože nám spolu bylo často úžasně. Já ke svému životu lásku a vše kolem ale potřebuji víc," rozepsala se Nela Slováková na Instagramu.

"I přesto o něm i teď dokáži říct, jak je ve spoustě věcech úžasný. Ale ne pro mě… Věřila jsem, že to bude navždy. Umírám. Nemám Lotty, nemám Lukáše, mám babičku na pokraji života a… a nevím," dodala zoufalá podnikatelka. Nakonec se ale pejsek našel a o pár hodin později už bylo zase vše mezi Slovákovou a jejím partnerem zalité sluncem.

Bůhví jak to všechno dopadne

"Určitě budete chtít nějaké vyjádření k tomu, co jsem včera napsala. Lukáš je prostě super člověk, zajistí, obstará, zařídí, šikovnej, hezkej, chytrej a inteligentní, máme super zábavu, bavíme se jako kámoši, všechno je super. Jediná chyba je, že on neumí projevovat lásku," rozplakala se Nela Slováková ve svých stories.

"Neumí dávat city a emoce najevo. Já jsem plná citů, emocí, těšení se a překvapení a radostí a on to prostě neumí. To je jedna chyba. Na druhou stranu si říkám, že zase takovýho chlapa hledat v dnešní době katastrofálních chlapů… je to jako jehla v kupce sena, takže si říkám, bůhví jak to všechno dopadne. On je prostě "bezemocák" a to mě vytáčí. Já bych třeba chtěla, aby mi vynadal, nebo aby na mě zakřičel. Včera jsem si teda slušně poplakala," postěžovala si vítězka Hotelu Paradise.

Nakonec si Nela evidentně po vlastní rekapitulaci dobrých vlastností svého partnera sama uvědomila, že impulsivní rozchod byl možná unáhlený a hokejistu vzala na milost. Slováková nahrála příběh, kde má na Kozákovi položenou nohu a společně se dívají na krásný výhled na moře. Nezbývá, než hrdličkám popřát, aby jim idylka vydržela co nejdéle.

Nela Slováková svou fenku Lotty miluje nadevše