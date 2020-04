Nela Slováková o falešných certifikátech: Nic si nepamatuji, vše jsou spekulace!

"Certifikované roušky" Nely Slovákové měly obsahovat aktivní stříbro, a podnikatelka toto tvrzení podložila doklady, které se ale rychle ukázaly jako padělek, a jeden ze zaměstnanců firmy za to dostal padáka!

Slováková na tuto situaci reagovala jako vždy stejně a to tak, že se rozhodla tvářit, že se vlastně nic nestalo. Odmítá ale zveřejnit jméno firmy, pro kterou mělo být měření u univerzity zadané, a celá situace je tam čím dál více absurdně zahalená mraky otázek!

Na dotaz Extra.cz, co měl tedy dotyčný měřit v látkách, když v prohlášení univerzity stojí, že k měření stříbra nedošlo, odpověděla Nela opět velmi zmateně! "Tomu až tak detailně nerozumím, nechci se do toho zaplétat. Ale jak jsem řekla už předtím, když nezmíním osobu a firmu, padá to na moji hlavu," snažila se Slováková vyhýbat přímé odpovědi s tím, že celý případ mají v rukou právníci. Ještě více ale překvapila prohlášením, že si nepamatuje, co říkala před měsícem!