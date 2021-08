Kam zmizela Nela Slováková? Po sérii průšvihů ticho po pěšině!

Zdroj: Profimedia

Ještě před pár měsíci bylo všude Nely Slovákové plno. Začalo to tím, když za hříšné peníze prodávala neexistující dezinfekční gely na ruce, následovaly roušky, které neobsahovaly proklamované aktivní stříbro a vše završila prý originální látkou značky Louis Vuitton, ze které si zákaznice mohly nechat ušít kalhoty. Kde je průšvihářka Nela teď? Proč o ní není slyšet? Má ještě svého Pusiho?

Kdo by neznal influencerku a vítězku trapné reality show Hotel Paradise Nelu Slovákovou. Reality show postavenou na sexu v roce 2012 vyhrála podivná blondýna z Brna, která nejen, že se tam chovala povýšeně, trapně a dětinsky, ale navíc si to před kamerami rozdávala s několikrát trestaným Leem Beránkem. Nakonec si však vysouložila tolik vytoužené vítězství!

Od té doby je o Nele slyšet víc než dost. Podnikatelka si otevřela podnik s názvem Neonkárna, kde začala s prodejem plavek. Někdo tvrdí, že mu její plavky sedí a jsou kvalitní. Najdou se ale také zákazníci, kterým se rozpadly po několika praních a jejich barva rozhodně neodpovídala té na eshopu.

Navíc teď už Slováková neprodává pouze plavky, ale i nejrůznější oblečky či parfémy, které svým zákaznicím dokonce i ráda osobně zaveze, když jede za svým Pusim na Slovensko. Pomohla také s otevřením masážního centra své matky, které nyní ona i partner Lukáš nadšeně propagují na svých Instagramech.

Nela nesnese kritiku a chce být uctívána

O Nele je známé, že lže, podvádí a hlavně nenávidí kritiku. Když jí něco zkritizujete nebo řeknete svůj názor, rozhodně ho s klidem nepřijme, ale buď vás veřejně vyhejtuje, bude se snažit vás ponížit nebo si vás zablokuje. To je prostě Nela toužící po tom, aby ji všichni ucítavili.

"Z malinkatýho, skromnýho, a roztomilýho dítěte, vyrostla v něco odpornýho, nevkusnýho, tlustýho, hnusnýho, namyšlenýho, arogantního a naprosto idiotskýho," takhle se na svém Facebooku vyjádřila před několika lety o Ewě Farné.

Peníze si Slováková umí náležitě užívat. Klidně zaplatí dovolenou své asistentce, se kterou si po celou dobu pobytu vyká, jen aby měla s kým jet. Občas působí opravdu trapně, ale díky tomu se už ohřála v Mexiku, na Maledivách, Dubaji nebo v Řecku. S Pusim totiž vyrazila tak maximálně do Chorvatska. A ještě navíc autem. To jistě nebyla dovolená podle představ zhýčkané brněnské paničky.

Nyní však jindy výřečná Nela mlčí. Už několik týdnů jsme se z jejích sociálních sítí nedozvěděli žádnou novou lež, ale ani sebechválu či hejt na někoho jiného. Své o tom ví i její kolegyně z Hotelu Paradise Zuzana Plačková, která je mnohem úspěšnější byznysmenka než ona a to Nela nemůže překousnout. Nela ji pomlouvala, kudy chodila, jenže Zuzana má ostré lokty a stačilo jen naznačit, že zná spoustu tajemství, která by mohla Nelu zničit a Slováková tak raději zase zastrčila růžky.

Gely, roušky ani falešné kalhoty LV ji nezstavily

Přece jen, prodej neexistujících gelů, lži o rouškách z aktivního stříbra, fejková látka na kalhoty Louis Vuitton by jako začátek mohly stačit. A to kdoví, co za podvody této arogantní blondýny z moravské metropole nám zůstalo utajeno.

„O postu této influencerky víme, Louis Vuitton látky nevyrábí a celou záležitost jsme předali na řešení Louis Vuitton centrále v Paříži,“ řekla Expresu PR manažerka této značky pro Česko Martina Lowe.

Podle posledních Instastories to vypadá, že Nela rekonstruuje ateliér, který chce následně pronajímat pro nejrůznější účely, především pak samozřejmě na focení. Také vášnivě propaguje vitamíny na vlasy, za něž ji někdo opět udal na potravinářskou inspekci. Nela ale tvrdí, že jsou naprosto v pořádku a opět pro to má důkazy. Jako vždy!

Tak uvidíme, zda se bude jednat o další kauzu, jako tomu bylo v případě gelů a roušek, nebo to zase Slováková ustojí a pojede si své laciné kšeftíky vesele dál.

Na narozeninovou oslavu Nely Slovákové se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube