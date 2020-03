Nela Slováková se brání útokům: Jsou to samé lži, zákazníci si za to můžou sami!

Díky neexistujícím gelům na ruce začali mít zákazníci divný pocit i z objednaných roušek, kterých se dle zpovědí poškozených neodpovídali původní reklamě. Pokud si někdo objednal určitý vzor látky, při převzetí na něj čekalo překvapení, v továrně totiž původní vzory došly, a tak je Slováková bez předchozího upozornění začala vyměňovat za jiné!

I přes to Nela Slováková dle výpovědi pro Extra žádnou vinu necítí. "Prodali jsme bohužel víc roušek, než jsme jich měli skladem. Nečekali jsme totiž takový nápor objednávek. Za to jsem se na Instagramu už několikrát omluvila. Postupně teď objednávky i storna od lidí, kteří si už nakoupili jinde, vyřizujeme. Někteří lidé jsou normální a chápou, že za téhle situace se to může stát," obhajovala se podnikatelka.

Většina zákazníků ale tvrdí, že svůj balíček dodnes nedostali a čekají více než dva týdny, na to má ovšem Nela taky jasný pohled, stejně jako na údajné výměny osobních údajů na fakturách!