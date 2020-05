Hledáme do našeho kolektivu asistenta stavbyvedoucího. Stavby převážně v Praze a středních Čechách. Práce na turnusy, bude domluveno dle dohody. Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání stavebního směru, praxe ve stavebnictví vítána. Řidičské oprávnění skupiny B podmínkou. Nutná znalost práce na PC.

Zubní lékaři Zubní lékaři (absolvent). Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 100000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Do rozšiřující zubní ordinace Nuovodent Mělník s.r.o hledáme příjemné, mladé lidi.Koho hledáme?, " zubního lékaře/absolventa, " ukončené vzdělání, " smysl pro odpovědnost, zápalem pro své povolání, pečlivost, spolehlivost, férové jednání a schopnost být součástí týmu, Co nabízíme?, " přátelské, rodinné prostředí, vstřícnost, pomoc a dostatek času v začátcích, " ochotu se domluvit na všem, co je pro Vás důležité (např. pracovní doba, čas potřebný na ošetření pacientů, materiály potřebné k ošetření atd.), " zázemí zaběhnuté ordinace, spolupráce s dentální hygienistkou, ortodoncii a kvalitní dentální laboratoří přímo v budově, " kvalitní přístrojová vybavení, " mzda fixní + podíl na obratu ordinace a další zajímavé firemní benefity, " nástup možný dle dohody, V případě zájmu o nabízenou pozici své životopisy s fotografií, Kontakt: životopisy zasílejte e-mailem. Pracoviště: Nuovodent mělník s.r.o. 01, Pražská, ďż˝.p. 343, 276 01 Mělník 1. Informace: Vladimíra Tremelová, .