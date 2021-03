Denisa Nesvačilová o sexuální scéně s Dykem: Všechno viděl a ještě to komentoval

Denisa Nesvačilová sklízí závist mnoha dívek. Ve filmu Přes prsty měla žhavou milostnou scénu s Vojtou Dykem, který je idolem snad všech žen. Půvabné zrzce ale nic neříká a scénu si celou protrpěla. Na konci natáčení se ještě dočkala nevhodných poznámek.

Nejodvážnější milostnou scénu své kariéry natočila Denisa Nesvačilová s idolem dívčích srdcí – s Vojtou Dykem. Nejedna žena by s ní nepochybně měnila, pro Nesvačilovou to však bylo utrpení.

„Vojtovi se moc omlouvám, ale Vojta Dyk mě jako muž nebaví. Milostná scéna s ním pro mě byla docela 'útrpčo'. Ta scéna byla docela hustá, takových milostných scén podle mě moc hereček netočilo. Byla jsem úplně, ale úplně nahá a dělala jsem svíčku – a on to měl hezky nasvícený a všechno to viděl. I když jsem ho prosila, aby si to v hlavě nějak rozmazal, podíval se na všechno, a ještě to okomentoval. Tohle byla moje nejhorší milostná scéna za moji kariéru,“ popsala odvážnou scénu z natáčení filmu Přes prsty.

Nahá před Dykem i Matáskem

Nebyla to ale její první zkušenost se svlékáním před kamerou. Poprvé se nahá ukázala v Básnících před Davidem Matáskem.

„Doma jsem se zeptala, jestli se v tom filmu můžu svléknout, konzultovala jsem to s mámou. Schválila mi to, protože se jí vždycky líbil David Matásek. Pak ji zajímalo jenom to, jestli si tykáme. Většinou si s kolegy potykáme předtím, než jdeme do akce, s Davidem Matáskem jsme si potykali až potom,“ smála se Nesvačilová v 7 pádech Honzy Dědka.

Čelila výhrůžkám smrti

Za tyhle scény sklidila obdiv zejména u pánského publika. Zato rolí ve Slunečné si vysloužila výhrůžky. Svého času zažila opravdu velmi nepříjemné období.

„Ve Slunečné hraju zase krávu, Karolínu Bendovou, která je původně z dětského domova. Myslela si na Janka Linharta, diváci mi kvůli tomu psali hrozné věci a nejspíš ještě budou psát. Psali mi, že jestli na něj sáhnu, zabijí mě nebo mě přijedou ubodat do ateliéru. Jeden pán na mě řval před barákem,“ šokovala Nesvačilová.

Zdroj: TV Prima