Pánové, máte smůlu! Sexy zrzka ze Slunečné má přítele

Denisa Nesvačilová si své soukromí střeží snad ještě o něco víc než předtím. Od té doby, co ztvárňuje ve Slunečné mrchu Karolínu, je o ni zájem, o kterém se jí nesnilo. Pánové však mají smůlu. Půvabná zrzečka má totiž přítele.

Po Denise Nesvačilové muži touží. Bohužel pro ně, herečka už svého pana božského nalezla. „Rozumím, že se se mnou nemůžou setkat v baru, tak mi zkusí napsat. Já o to ale nestojím. Já už nejsem volná, smůla. Mám vztah a jsem šťastná,“ řekla Nesvačilová pro super.cz.

V minulosti chodila se zpěvákem kapely TH!S Janem Melíškem, ale jejich lásce už odzvonilo. Nyní je znovu zamilovaná do svého nového objevu.

Čerstvě zamilovaná Nesvačilová je zřejmě v rauši a nevnímá nic špatného, co se kolem ní děje. Dnes už by ji jistě nevykolejilo to, jak špatně ji přijali diváci Slunečné, kde hraje Karolínu. Fanoušci seriálu jí dokonce vyhrožovali smrtí.

Novou lásku dosud tajila

„Bohužel se už děje to, že mi lidé píšou strašný zprávy. Na obraz jdu až v půlce října a dostávám takové zprávy, že jsem to už musela řešit s policií a právníky. Chodily mi i výhrůžky smrtí. Že ví, kde bydlí moje máma, že mě pobodají v ateliéru, že mě přijedou znásilnit, že zabijou mámu i mě. Bylo to šílený,“ svěřila se ještě před nástupem do seriálu super.cz Denisa.

Policie jí dokonce navrhla stálou ochranu, ale o to herečka neměla zájem. „Neumím si představit, že by mě někdo neustále hlídal. Nebylo by mi to příjemné. Věřím, že všechno bude v pořádku,“ tvrdila Nesvačilová.

Diváci si na novou postavu nakonec zvykli

„Je to holka z děcáku, pro kterou je Týna jako sestra a Běta něco jako máma. Nikoho, než tuhle Popelkovic partu, nemá. Životem se protlouká na vlastní pěst, mnohdy svérázně, ale vždycky s humorem,“ popsala ji na svém Instagramu.

„Nikdy by svým blízkým záměrně neublížila, je to rovná, bláznivá holka, které je všude plno a na statku ji mají rádi,“ promlouvala herečka k fanouškům. Teď už si na ni diváci naštěstí zvykli.

Nesvačilová s přítelem

Denisa NesvačilováZdroj: Instagram/stories