Petra Nesvačilová prozradila neobvyklou úchylku: Na co má neodolatelnou chuť?

Zdroj: TV Prima

Zábavnému pořadu Inkognito patří v televizi Prima každý čtvrteční večer, vysílá se konkrétně ve 21.35. Diváci již vědí, co od tohoto pořadu očekávat. Čistokrevnou zábavu a taky trochu toho hádání. Čtveřice celebrit se v každém dílu snaží uhodnout povolání tří hostů a se zakrytýma očima identitu jednoho VIP hosta.

Zdroj: TV Prima

To, co se však dozví ve čtvrtek 18. listopadu, je dozajista překvapí. Petra Nesvačilová se svěří s tím, že jednou snědla vánoční ozdobu a skončila v nemocnici! Její zpověď můžete vidět v přiloženém videu.

Jedním z hostů této epizody bude paní Monika, která se živí tím, že vyrábí vánočního ozdoby. Tento díl Inkognita navodí tak trochu vánoční atmosféru, ačkoli advent ještě nezačal. Monika s sebou nezapomněla přinést čtyři sady ozdob s tím, že si je panelisté mohou sami namalovat a ozdobit. Petra Nesvačilová však místo rukodělné činnosti přijde s nečekanou zpovědí.

„Když jsem byla malá, tak se mi jedna ozdoba líbila až tak, že jsem ji snědla,“ překvapí všechny a zasněně si prohlíží přinesené ozdoby. „Snědla jsem ji – a pak jsme jeli do nemocnice,“ pokračuje Petra a nic nedbá na to, že jí Libor Bouček stále připomíná, aby raději malovala. „A musím říct, že na ni mám chuť i teď. Jak ji vidím, tak bych si ji dala. Ale už vím, že se to nejí,“ je Petra k nezastavení.

Pak se konečně dá do práce a pustí se do zdobení. Jak dopadly výrobky všech hádajících, uvidí diváci při sledování pořadu. Petra zvolila červenou ozdobu, na kterou nanesla stříbrný dekor. Snažila se o působivé zpracování. Což Libor Bouček nakonec okomentoval tím, že si Petra chce zase pochutnat. Petra se nezdá!