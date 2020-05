Jak sir Nicholas Winton zachránil 669 dětí před holokaustem?

Židé byli v Evropě okupované nacisty ohroženi. Zaváděly se různé antisemitské zákony a narůstalo násilí proti židům, jejich domům a podnikům.

Mnohým bylo jasné, že to, co přijde dál, bude ještě horší. Mladý Nicholas Winton tehdy odmítl sedět se založenýma rukama. Zamířil do Prahy, protože se mu v hlavě vylíhl plán, který v měsících před vypuknutím druhé světové války zachránil životy stovek dětí.

V prvních letech Hitlerovy vlády se nacisté pokusili Židům znepříjemnit život tak, až byli nuceni emigrovat. Jen málo zemí bylo přitom ochotno přijmout příliv židovských uprchlíků.