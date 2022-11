Kompromisy nejdou věčně: Nicol Lenertová neshody s Kalátem naznačovala už loni

Zdroj: Profimedia

Rozpad vztahu Nicol Lenertové s otcem jejich dvou synů Jaroslavem Kalátem nepřišel ze dne na den. Bývalá moderátorka už před rokem v rozhovorech naznačovala, že jejich soužití není pouze zalité sluncem a dokonce se nebála otevřeně hovořit o rozchodu.

Nicol Lenertová žila po boku svého partnera Jaroslava Kaláta dlouhých sedmnáct let a na pohled působili jako ideální pár. O to více veřejnost šokovala její náhlá svatba s téměř osmdesátiletým a zámožným podnikatelem Viliamem Sivkou.

Ještě před rokem přitom bývalá hvězdy Novy poskytovala rozhovory, kde mluvila o Kalátovi. "Seznámili jsme se shodou okolností přes Karla Vágnera, který na tom má svůj podíl. Znám se s ním dobře a dlouhá léta se zná i s mým partnerem. Tehdy mu dal výběr moderátorek na nějakou sportovní akci a Jára si vybral mě. Zrovna jsme se trefili do období, kdy jsme byli oba bez závazků a padli jsme si do oka. Když řeším práci, tak se snažím být profesionální a nezatahovat do toho osobní život. Během naší spolupráce s Járou jsme si uvědomili, že si rozumíme lidsky a až po jejím konci jsme se začali vídat. Poznali jsme se v roce 2004. Bylo mi třicet let," popsala Lenertová loni webu zivotvcesku.cz.

"Vždycky jsem chtěla mít děti s někým, kdo je bude nadevše milovat - což jsem se trefila opravdu správně. Nejvíce si vážím skutečnosti, že synové mají milujícího otce, který pro ně udělá cokoli a je jim vždycky oporou," opěvovala ještě tehdy Nicol kvality svého životního druha. Přesto se ale mezi řádky daly již v té doby vyčíst jisté varovné signály.

Vztah se za ty roky mění

"Ano, už je to 17 let. A musím říct, že vztah se za ty roky mění. Velmi důležitá je pro mě vzájemná komunikace, partneři se spolu musí o věcech bavit. A měli by dělat také kompromisy, ale ne věčně – nicméně jeden z páru je vždy dominantnější, ať už žena, nebo muž. Jeden zkrátka musí více ustupovat. U nás to máme dané tak, že já beru jako vůdčí osobnost muže, tudíž jsem já tou, která dělá kompromisy. Například pokud se máme rozhodnout, jestli pojedeme do lesa, nebo k rybníku a partner řekne, že do lesa, tak se přizpůsobím," přiznala Nicol Lenertová ve výše zmíněném rozhovoru, že vše muselo být podle jejího muže.

"Hodně se řeší, že by se pár neměl dohadovat před dětmi. Ale tím, že mám už dva větší syny, kteří jsou ve věku, kdy začínají přemýšlet o dívkách a budoucích partnerkách – je potřeba jim zdravě ukázat, že vztahy nejsou pouze o úsměvu a mezi partnery jsou občas neshody a konflikty. Problémy ve vztahu beru jako ponaučení a je i hezké, když se přes ně člověk přenese," naznačila bývalá moderátorka, že hádky u nich doma nebyly vzácností.

Netrvalo dlouho a dvojnásobná maminka nakonec vztah po téměř dvaceti letech sama ukončila a záhy se provdala za Viliama Sivku. Stala se tak jeho v pořadí pátou manželkou. Sivek se ženil naposledy loni v listopadu, kdy si bral svou zaměstnankyni.