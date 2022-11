Život jako v pohádce: Nicol Lenertová si vzala vrstevníka svého otce a užívá si

Nicol Lenertová

Zdroj: Profimedia

Bývaly doby, kdy Nicol Lenertová, coby moderátorka zpravodajství na TV Nova, patřila k nejznámějším tvářím Česka. Pak ale přišel zničehonic velký zlom a Nicol z televize utekla a kromě její rodiny nikdo netušil, co se s ní stalo. Od té doby uplynula řada let. Co dělá někdejší idol tisíců mužů dnes?