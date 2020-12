Konec kariéry? Sjezdařka Nicole Schmidhoferová měla hrozivou nehodu

Je jí pouhých jedenatřicet let a už může mít po kariéře. Sjezdařka Nicole Schmidhoferová se nechala během páteční jízdy rozhodit a v rychlosti kolem 115 km/h narazila rovnou do bariéry.

Pád vypadá bezesporu příšerně. Při pohledu na něj se lidem zastavuje srdce. Od tak zkušené sjezdařky to nikdo nečekal. Rakušanka Nicole Schmidhoferová to ale zkrátka nezvládla.

Na sjezd Světového poháru ve Val d´Isere nebude vzpomínat s láskou. V rychlosti kolem 115 km/h narazila přímo do bariéry. Závod musel být na několik minut přerušen.

Záchranáři se posléze k Nicole nemohli dostat a naložit ji na saně. Trať byla velmi ledovatá, což způsobilo, že Nicole nebyla jediná, která v osudný den šla k zemi.

„Od třetího mezičasu je to čistý led,“ uvedl český trenér Tomáš Bank pro Českou televizi. Bylo štěstí, že jsou kolem ochranné sítě, které Schmidhoferové zachránily život.

Zdroj: Youtube

Zranění následně nebyla tak vážná, jak se na první pohled mohlo zdát. To to totiž vypadalo, že by mohla přijít i o život, ale to se naštěstí nestalo.

Lékařská vyšetření ukázala, že došlo k úplné vykloubení a zároveň fraktuře levého kolena, to následně vedlo ke zpřetrhání všech vazů v něm. Pro lyžařku katastrofa!

Nikdo nyní netuší, zda se bude moci vrátit k tomu, co miluje. Lyžování je její vášní, a tak se ho nehodlá jen tak vzdát. Sama neví, co by jiného dělala, a tak se rozhodla bojovat.

„Za osm, možná za deset měsíců bych chtěla zase lyžovat,“ nechala se slyšet sjezdařka a zároveň konkurentka Ester Ledecké. Snad bude brzy v pořádku. Informace přinesl web isport.blesk.cz.