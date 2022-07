Nikol Leitgeb ukázala krásnou maminku: Celý Radovánek, píší fanoušci

Zdroj: Profimedia

Influencerka Nikol Leitgeb se před pár dny s celou svou početnou rodinou sbalila a společně vyrazili do Spojených států. Jak je u Nikol zvykem, fanoušky vzala pomyslně s sebou a dokumentuje jim celou svou cestu. A po delší době ukázala i svou maminku.

Nikol Leitgeb je na sociálních sítích velmi aktivní a se svými fanoušky sdílí nejrůznější střípky ze svého života. A sociálních sítí se nevzdala ani na dovolené, na kterou před pár dny s celou rodinou vyrazila. Do Spojených států ale nevzala jen manžela Petra a děti Mathiase a Tobiase, ale také svou maminku a tatínka.

Pochlubila se maminkou

Nikol na svém Instagramu ukazuje ze svého života takřka vše. Na rozdíl od ostatních známých osobností nemá problém ani se zveřejňováním fotek svých dětí anebo svých blízkých. A během dovolené fanouškům po delší době ukázala svou maminku, se kterou se zvěčnila na pláži.

„Dovolené s rodiči jsou fajn tak do 12 let věku. Pak jsou dobré cca od dvaceti a úplně boží od té doby, co máte děti. A že jsme toho spolu, mami, posledních pět let nacestovaly, viď?” napsala influencerka ke společné fotce s maminkou. V komentářích se pak začaly objevovat nejrůznější názory jejích fanoušků na dovolenou s rodiči. Několika z nich ovšem neunikl ani zcela jiný fakt, a to, že maminka Nikol je velmi podobná malému Mathiasovi, kterému influencerka přezdívá Radovan. „Týjo, Radovánek je celá babička. Mají stejný výraz. Úplně ho v ní vidím,” zaznělo v reakcích na snímek.

Dovolená nekončí

Se státem uprostřed Tichého oceánu se už ovšem Nikol s rodinou rozloučila a jak sama přiznala, z odjezdu úplně nadšená nebyla. „S těžkým srdcem jsme se rozloučili s Maui. Vlastně nevím, jestli se mi někdy odněkud odjíždělo hůř. Tak snad třeba ještě někdy aloha!” napsala k videu tančícího Radovana.

Domů se ale ještě podle všeho nechystá a má před sebou se svou rodinou ještě několik zastávek, kam virtuálně vezme i své fanoušky. Z Havaje pokračovala Nikol do Kalifornie, kde se s manželem a dětmi zvěčnila ve Squaw Valley.