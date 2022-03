Leitgeb a Pártlová se zvěčnily v bikinách: Negativní reakce je nerozhodila

Zdroj: Profimedia

Holky z 3v1 jsou známé svým smyslem pro humor a také tím, že si nedělají legraci jen jedna z druhé, ale také samy ze sebe. Právě díky tomu si získaly statisíce fanoušků. Dvě z nich, Nikol Leitgeb a Martina Pártlová, se nyní vydaly na společnou dovolenou do Emirátů a na pláži se zahrály na modelky. Série fotek, která vznikla, pak dostala jejich sledující do kolen.

Jsou nejlepší kamarádky, porodily ve stejný den a teď společně i se svými partnery a dětmi vyrazily na dovolenou. Nikol Leitgeb a Martina Pártlová si momentálně užívají hlavně svých blízkých a slunečních paprsků v exotických Emirátech, nezapomněly ale ani na své fanoušky a rozhodly se je pobavit vskutku originálními fotografiemi.

Pořád to tam je

Nikol a Martina se v moři zvěčnily ve stejných bikinách a po devíti měsících od porodu tak ukázaly svým příznivcům svá těla v celé jejich kráse. Zahrály si přitom na modelky, které parodovaly v nejrůznějších pózách. „Pořád to tam je,” napsala Nikol ke snímkům, které okamžitě dostaly její sledující do kolen.

Děvčata z 3v1 se toho zkrátka nebojí a srší humorem na všechny strany. Kromě toho, že obdobné snímky jejich fanoušky pobaví, mají ale také jiný význam. Například ženám, které nejsou porodu na sto procent spokojené s tím, jak jejich těla vypadají, takovéhle fotky mohou dodat dostatek sebevědomí a mohou je naučit přijímat své těla taková, jaká jsou.

Negativní reakce je nevykolejila

V komentářích pod sérií snímků se okamžitě strhla mela a hlavně pak fanynky se mohly potrhat smíchy. „Vzbudila jsem si děcko, jak jsem viděla ty fotky s hlavou pod vodou,” smála se jedna z nich. „Vy jste stejně nejvíc roštěnky!” přidala se další. A duo kamarádek pobavilo i modelku Andreu Verešovou, která pod příspěvěk přidala vysmátého smajlíka s modrým srdíčkem.

Našla se ale i reakce, která tak pozitivní nebyla. S tím se ale Martina Pártlová vypořádala po svém. „Nikča říkala, že to tam furt je a já to tam taky vidím. Jeden pán jí ale oponoval. Jsme prej starý, trapný a tlustý (tím myslel samozřejmě mě) hydry. Nebo tak něco. I tak se to samozřejmě dá říct a těžko můžeme něco namítat. Každopádně… Je mi momentálně jedno, jestli budu (jsem) jednou tlustá nebo vyschlá stará kráva. Hlavně, že budu a zatím jsem,” prohlásila na sociální síti oblíbená zpěvačka, která si z kritiky rozhodně žádnou hlavu nedělá.