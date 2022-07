Nikol Leitgeb popsala seznámení s manželem, nechtěl ji a teď mu z ní padá brada

Zdroj: Profimedia

Nikol Leitgeb si naplno užívá dovolenou na Havaji s manželem Petrem a dvěma dětmi. Exotická destinace je pro dvojici naprostým rájem pro společné romantické chvilky. Jednu takovou zachytil Leitgeb pro své fanoušky na Instagram a přidal i dojemné vyznání.

Nikol Leitgeb (dříve Štíbrová) odjela s celou rodinou do USA na ostrov Maui. Známá influencerka pravidelně z cest nahrává svým sledujícím na Instagram různé příspěvky.

"Aloha! Nebudu lhát. Jsme s Petrem strhaný jak plakát, já nechala v těch všech letadlech kromě nervů i játra, ale stálo to za to, myslím. Paradájs," napsala hvězda 3v1 po příletu.

Po vyčerpávající cestě se ovšem Nikol i její muž dali rychle dokupy a nyní si vychutnávají každý okamžik v "ráji".

Lány nebo Havaj

Nikol Leitgeb se se svým nynějším manželem Petrem znala dlouhé roky a pojilo je přátelství, které před třemi lety přerostlo v lásku. "Vždy jsme se spolu jen bavili, líbil se mi, ale neměl o mě zájem. Až loni jsme se někde potkali a on chtěl jít na naší talk show 3v1. Řekla jsem mu, že tam chlapi nechodí, protože tam rozebíráme ženská témata a v podstatě na sebe všechno práskneme, ale on se objevil v Táboře. A asi, jak jsem na sebe všechno řekla, tak ho to konečně zaujalo a jsme spolu," svěřila se dvojnásobná maminka v live streamu Blesku.

Nikol si evidentně vybrala opravdu svého pana božského, jelikož jsou stále zamilovaní jako na začátku vztahu.

"Lány nebo Havaj, je to jedno, pořád mi z tebe padá brada," vyznal se Petr Leitgeb ze svých citů a přidal zamilovaný snímek s Nikol. Vypadá to, že dvojice pojala výlet do USA jako druhé líbánky a společné chvilky jsou pro oba velice důležité.

Leitgebovi si užívají dovolenou na Havaji