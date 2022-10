Největší trapas Nikol Leitgeb: S manželem je kvůli vzhledu nepustili do obchodu

Zdroj: Profimedia

Nikol Leitgeb patří mezi nejslavnější, nejvtipnější a nejpřirozenější české influencerky. Denně fanouškům na sociálních sítích ukazuje svůj rodinný život a výchovu dvou synů. Jak je ale vidět, ne každý tuto krásku zná a ví, že peněz má víc než dost. V Pařížské ji dokonce odmítli vpustit do obchodu a řekli jí, že ji neobslouží.

Slavná česká influencerka Nikol Leitgeb to před několika měsíci pořádně schytala, když ji ochranka nechtěla vpustit do jistého klenotnictví v Pařížské, protože nebyla reprezentativně oblečená. Její manžel Petr na tom bohužel nebyl o moc líp.

Incident se stal, když byla Nikol v osmém měsíci těhotenství a opravdu měla do krasavice, jíž je teď, daleko. Jak sama přiznává, asi na ni opravdu nebyl příjemný pohled, ale tohle bylo už trochu moc, zase jako takový šupák, aby ji do francouzského klenotnictví v jedné z nejluxusnějších pražských ulic nepustili, nevypadala.

V osmém měsíci těhotenství ji nepustili do obchodu a odmítli obsloužit

„Tak jako jo, byla jsem v osmým měsíci těhotenství, úplně reprezentativně jsem asi nevypadala, měla jsem na sobě nějaký šaty, sotva jsem se valila, byla jsem taková nateklá, nic moc na pohled. Péťa vypadal super, kecky, mikinu, tak, jak prostě normálně chodí. A jak jsme chtěli vstoupit do toho obchodu, tak do dveří vešla ochranka, ten pán, a řekl nám, ať se nezlobíme, že nás dneska už neobslouží, že už to dneska nezvládnou. Nebyla ale ještě zavírací doba. Tak jsme se začali smát, pokrčili rameny, stáhli ocas, uši a odkráčeli,“ smála se na Instagramu bývalá herečka, kterou si můžete pamatovat například ze seriálu Pojišťovna štěstí.

Vzhledem k tomu, že měla herečka skromnou svatbu, kde bylo jen pár jejích nejbližších, tak si chtěli s manželem udělat radost a koupit si kvalitní drahé prstýnky a takhle to dopadlo. Naštěstí si ze sebe pár umí udělat legraci, tak se situaci zasmáli a nijak ji neřešili.

Není divu, manželé žijí v krásném domě s velkým pozemkem, kde jim radost dělají dva synové, kterým říkají Radovan a Mauglí. Prvorozeného syna Mathiase má však hvězda sociálních sítí s ředitelem digitální reklamy TV Nova Martinem Kynclem. Otěhotnět se jí podařilo po krátké známosti na dovolené v Thajsku, kde pořád pršelo. Bohužel to páru nevydrželo a po několika letech se rozešel.

Oba otcové synů spolu skvěle vychází

Skvěle spolu vychází a i když to tak zpočátku nevypadalo, našli si cestu i k současným partnerům toho druhého. Kyncl žije s kosmetičkou Barbarou, která už má také dceru a Nikol s šéfem cukrářské akademie Petrem Leitgebem, kterého si vzala a mají spolu syna Tobiase. Ten se narodil teprve v červnu loňského roku.

Jak Nikol sama říká, snažila se Petra sbalit už o mnoho let dříve, ale on jí dal košem, takže si prostě počkala. Nakonec se dočkala a v únoru 2020 mohla oznámit veřejně, že je cukrář její.

V prosinci 2020 pak prozradila, že s Petrem čeká druhé dítě a v květnu 2021 se za něj provdala. Byl to tedy docela fičák, ale jak se zdá, páru to vůbec nevadí a působí, jako by k sobě patřili odjakživa. Petr se navíc příkladně stará o oba syny a nedělá mezi nimi rozdíly.