Muži Nikol Leitgeb: První měl k ideálnímu manželovi daleko, s druhým to klaplo

Nikol Leitgeb patří mezi nejoblíbenější české influencerky a není divu, její videa a posty jsou velmi vtipné a roztomilejší děti bys v českém showbyznysu těžko pohledal. Navíc jim dala originální přezdívky Radovan a Mauglí. No a tito dva malí rošťáci baví celý internet včetně své slavné maminky. Každé z dětí má svého tatínka. O které muže jde?

Nikol Leitgeb se narodila v Rakovníku do rodiny zubařky a místostarosty. Odmalička se ráda předváděla. Navštěvovala dramatický kroužek a v pěti letech se dostala do evidence barrandovského studia. Vystudovala gymnázium a soukromou Metropolitní univerzitu Praha.

Už v dětství hrála ve filmech a seriálech. Účinkovala v reklamách a neztratila se ani v dabingu. Nejslavnější se však stala díky roli v seriálu Pojišťovna štěstí. Objevila se pak i v oblíbeném seriálu Vyprávěj. Dokonce spolu s Kateřinou Brožovou moderovala předávání cen Anno v roce 2007.

Následovala kariéra novinářky či šéfky internetové televize ONE.tv. V těchto oborech si ale Nikol moc přesvědčivě nevedla. Později se však dala dohromady s kamarádkami Veronikou Arichtevou a Martinou Pártlovou, kdy vzniklo trio 3v1. A tady se konečně našla. Všechny tři krásky jsou velmi upovídané, společenské, vtipné a skvěle se doplňují.

Uplatnění našla na sociálních sítích

Před několika lety se Nikol také zaměřila na sociální sítě. Nyní je z ní jedna z nejúspěšnějších influencerek Česka, která si propagací nejrůznějších výrobků přijde na pěkné peníze. Není tedy divu, že si spolu s manželem Petrem postavila dům snů, který by jí mohla závidět nejedna celebrita. Její obsah na sociálních sítích je velmi vtipný a zaměřený především na děti. Její chlapečci jsou totiž nejen roztomilí, ale neskutečně zábavní a vtipní.

Nikol dopřála svých dětem luxus v podobě vlastních tatínků a jak říká, oba jsou skvělí tátové. Staršího Matese, kterého od narození přezdívá Radovan, má s Martinem Kynclem, řiditelem digitální reklamy na TV Nova. Ten dlouhá léta pracoval v online reklamě. S Nikol se seznámil v baru a po krátké známosti herečka otěhotněla. V podstatě za to mohla propršená dovolená v Thajsku, jak sama říká.

"Mno. To máme z toho, že jezdíme na dovolenou v období dešťů," napsala si tenkrát Nikol na Instagram k fotografii dětského bodýčka, na kterém bylo natisknuto Made in Thailand."

Kyncl ji požádal o ruku v Thajsku, ale k svatbě nikdy nedošlo

Bohužel to páru moc dlouho nevydrželo, i když Kyncl Štíbrovou dokonce požádal o ruku, a kvůli žárlivosti a nevěrám se nakonec rozešel. Pak byla Nikol nějaký čas sama, než opět potkala svého kamaráda Petra, který vede mezinárodní cukrářskou akademii. Štíbrová sama přiznala, že se jí líbil už kdysi, ale on nejevil zájem. Chodila totiž do podniků, kde Petr pracoval.

„Já vlastně nevím, kdy máme výročí, od čeho se to jako počítá, ale tak třeba dneska, no. Před rokem mi, jakožto dlouholetej kamarád, přišel opravit sprchu. A asi zjistil, že toho v mým životě bude na spravování trochu víc, tak už u nás radši zůstal. Nejvíc parťák seš. Nejvíc. Díky za tenhle klid, díky za tuhle lásku,“ napsala si na Instagram.

V červnu loňského roku s ním zplodila syna Tobiase, kterého přezdívá Mauglí. Petr s ní sdílí zálibu v sociálních sítích, tudíž páreček nechává pravidelně nakouknout do svého soukromí. A jak je vidět, Petr je skvělý táta, kterého berou oba Nikoliny chlapci za vlastního. Navíc se spolu oba tatínci znají a rozhodně mezi nimi nepanuje žádná nevraživost či žárlivost. Kyncl totiž už několik let žije s kosmetičkou Barbarou, která má z předchozího vztahu dceru.