Nikol Leitgeb na jeden den vyměnila manžela: V klipu Vlci září vedle Navrátila

Kapela Mirai vydala další singl z aktuální desky Maneki Neko. Skladbu Vlci skvěle doladil zamilovaný videoklip, kde si po boku po boku frontmana Navrátila zahrála jeho dlouholetá kamarádka, herečka Nikol Leitgeb. Původní text sklady byl totiž inspirovaný právě Nikol a jejím synem, kterého přezdívá Radovan a tudíž bylo ihned jasné, kdo obsadí hlavní roli.

Nikol Leitgeb a Mirai Navrátil si v době pandemie vyzkoušeli spolupráci na písničce Dej si roušku, kterou vytvořili za účelem šířit osvětu ohledně nošení respirátorů a roušek. Skladba má k dnešnímu dni 4,5 milionů zhlédnutí a tak není divu, že se kapela Mirai obrátila na herečku ohledně dalšího projektu.

"Když mi v září volal, myslela jsem, že mě chce oslovit s dalším společným songem. Dej si svetr, třeba. Že jo," zavtipkovala dvojnásobná maminka, která si ale tentokrát střihla pouze hranou roli.

"Nechtěl. Tak tady nezpívám. Tady jen tak poletuju prostě," dodala Nikol k novému songu Vlci, kde ztvárňuje přítelkyni Navrátila. Ačkoliv je píseň o lásce mezi mužem a ženou, původní inspirací byla pro Miraie rodičovská láska.

Píseň je inspirovaná mnou a Radovanem

"První střípky Vlků vznikly v Dubaji v bytě mého kámoše. Chtěl jsem napsat song o rodičovské lásce, ale všechno jsem tak nějak řekl v refrénu a nevěděl jsem, jak nepateticky uchopit zbytek. A tak nějak mě život stejně přinutil dopsat to jako lovesong," vysvětlil Mirai Navrátil v rozhovoru pro Evropu 2.

"Mirai mi už delší dobu sliboval, že si mě vezme do jednoho klipu, protože písnička Vlci prý byla původně inspirovaná vztahem matka – syn. Konkrétně teda mnou a Radovanem. Pak to prý celé předělal a stal se z toho love song, ale prostě původ to mělo někde u nás. Takže jsem tam zaslouženě," doplnila zpěváka Nikol Leitgeb s tím, že si natáčení velice užila.

"Úsměv nám zamrzal jen občas, ale to bylo vlivem teploty. Točili jsme dost nalehko a venku už léto rozhodně nebylo," popsala herečka, jak videoklip vznikal. A ve štábu prý rozhodně nechyběl humor. "Celé to vlastně bylo jedna velká vtipná situace. I když jsme s Miraiem roky přátelé, tak je prostě trošku zvláštní pustit se navzájem takhle blízko k tělu. Dost jsme se nasmáli," uzavřela Leitgeb.

