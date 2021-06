Like House: Podvedená bývalka od Datla zuří, nenechte si sr*t na hlavu, říká

Nikol Martínková až dosud mlčela a ostatní ji za to obdivovali. Chtělo to totiž velké sebezapření, když ji Datel podvedl přímo před kamerami s Bárou takřka hned při nástupu do reality show Like House. Nyní už jí ale došla trpělivost a rozhodla se mluvit.

Datel po celou dobu tvrdí, že jejich rozchod proběhl v poklidu. Všechno bylo až podezřele ideální. „Já jsem nikoho nepodvedl. S Niky nejsem v podstatě od začátku Like House. Předtím než budeš soudit ostatní, nauč se řešit své "kamarádské" vztahy,“ ohání se Datel v diskuzi s tím, že vlastně nic neudělal.

Nikol to ovšem vidí jinak. „To si děláš prdel, že v podstatě se mnou nejsi od začátku LH, to nemyslíš vážně,“ napsala. Je evidentní, že zdravý vztah rozhodně nemají. Nikol mu toho musí mít spoustu za zlé. Sama by se ke lhaní nesnížila.

„Jsem pyšná na to, že jsem vždycky přiznala, když se něco stalo. O to víc mě zaráží lidi, co lžou lidem a pak ukazují různý věci, že to není pravda a pak z ostatních dělají, že jsou ty špatný,“ naráží na Datla na Instagramu, kde si postupně přestává brát servítky.

Nikol se chystá říct pravdu

„Takový malý ponaučení. Já jsem byla vždycky taková a už taková nebudu. Takže nenechte si srát na hlavu,“ radí ostatním. Všeho už má akorát tak po krk, byť zpočátku tvrdila něco jiného

„Moc mě mrzí, že něco, co bylo absolutně bezproblémové muselo skončit takhle, v téhle situaci a atmosféře,“ napsala Martínková na svůj Instagram. Momentálně asi změnila názor vzhledem k tomu, co všechno se na Datla dozvěděla.

„Jsem opravdu smutná, zklamaná a vůbec mi z toho všeho není dobře. A ať už to v budoucnu dopadne jakkoliv, budu vděčná za to všechno hezké ale i špatné, co jsme společně stihli zažít,“ říkala. Nyní to už ale neplatí.

Datel hraje divadlo

Datel se snažil hrát na city diváků. „Je toho na mě moc. Upřímně se tady bavíme i nějak s Bárou, poznáváme se a já nechci být tenhle, co bude nefér ve vztazích vůči někomu. I když celkově to není správná situace a nemělo by se to dít,“ obhajoval se.

„Jsem schopný uznat, že je to moje chyba. Já jsem pak Nikče řekl, že ten konec prostě chci. S Niky spolu nejsme,“ konstatoval. „S Niky nejsme rozhádaní. Já ji mám hrozně rád jako člověka a byl bych tady rád pro ni dál. Když jí budu moct pomoc, tak jí pomůžu,“ dodal. Tak růžové to zřejmě není. Koneckonců proto se Nikol rozhodla jít do Like House!

Zdroj: TV Prima