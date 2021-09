Nikol Štíbrová popsala největší chvilky hrůzy: Malej byl bílej a nedýchal

Zdroj: Profimedia

Nikol Štíbrová se vzpamatovává ze šoku. Její tříměsíční syn Tobias totiž z ničeho nic přestal dýchat a nebýt pohotové reakce tatínka Petra Leitgeba, mohl celý incident dopadnout tragédií. Čerstvá maminka na Instagramu popsala, jak největší chvilky hrůzy probíhaly!

Nikol Štíbrová po nevyvedeném vztahu s otcem svého prvorozeného syna Mathiase našla štěstí po boku svého dlouholetého kamaráda Petra Leitgeba.

Minulý rok na Vánoce oznámila Štíbrová, že je podruhé těhotná a před porodem ještě stihla uspořádat svatbu, aby se miminko narodilo do kompletní rodiny.

Hvězda 3v1 rodila císařským řezem ve stejný den jako její nejlepší kamarádka Martina Pártlová a obě se v mateřství evidentně našly. Rodinnou idylku u Štíbrové ale narušil zážitek, který by si žádná matka na světě nechtěla prožít na vlastní kůži.

Syn Štíbrové bojoval o život, rozdýchal ho jeho otec

Nikol Štíbrová naštěstí měla v postýlce svého syna zabudovaný monitor dechu, který ihned odhalil, když malý Tobias přestal dýchat.

"Pokud můžu jednu nevyžádanou radu, pořiďte si ty monitory dechu a online nebo offline kurz první pomoci. Děkuju děkuju děkuju děkuju děkuju svýmu muži, že zachoval klid a Mauglího rozdejchal. Seš největší frajer. Největší," svěřila se Nikol Leitgeb v pátek na Instagramu sledujícím s nejhorším okamžikem jejího života.

K smrti vyděšená dvojnásobná maminka o den později už z domácího prostředí nahrála fanouškům vzkaz, u kterého se neudržela a rozplakala se.

Vyděšená Stíbrová se ozvala fanouškům s fotkou z nemocnice.

Tobias byl tři minuty sám v postýlce: Byl bílej a nedýchal, popsala zdrcená herečka

"Takže dobré ráno, píše mi vás strašně moc, že máte podobnou zkušenost, což mě přesvědčilo o tom, že sdílet to na Instagramu je správně. Člověk si myslí, že jemu se to nestane, ale je to věc, která se bězně děje a ten monitor vám často to dítě zachrání," ozvala se Nikol Štíbrová na Instagramu.

"Děje se to zdravým dětem, Tobiasovi nic není. Díky Bohu, doufám tedy, na nic nepřišli. Po třech minutách, co ho Péťa dal do postýlky a odešel, se monitor rozhoukal a malej už byl bílej a nedýchal. Jelikož je malej a neumí se odkašlat, tak pravděpodobně buď nějaká nudle, nebo mu zaskočilo mléko, je to rychlý, takže bacha," varovala dvojnásobná maminka jiné ženy před podobnou zkušeností.

"To je celý, my jdeme a už nikdy, panebože už nikdy snad, držte se," uzavřela Štíbrová, která ve videu neudržela slzy. Není divu, strach o miminko je pro každou matku asi nejcitlivějším tématem. Přejeme malému Mauglímu, jak ho rodiče kvůli hustým vlasům přezdívají, hlavně mnoho zdraví.

Petr Leitgeb se zachoval jako hrdina a tříměsíčního syna rozdýchal.