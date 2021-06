Štíbrová s Pártlovou předvedly dokonalou synchronizaci: Porod i sladěné květiny!

Martina Pártlová s Nikol Štíbrovou jsou nerozlučné kamarádky, což dokazuje i jejich dokonale naplánovaný společný porod. Čerstvé maminky dokonce dostaly společný pokoj a při odchodu z porodnice sladily kytice!

Martina Pártlová a Nikol Štíbrová jsou skutečně sehrané kamarádky. Čerstvým maminkám se podařilo otěhotnět ve stejný den a termín porodu si naplánovaly na jedno datum, jelikož obě čekal císařský řez.

Štíbrová s Pártlovou pak dokonce sdílely stejný pokoj v porodnici. Štíbrové se narodil druhý syn Tobias a Pártlová se stala maminkou poprvé, na svět přivedla dceru Stellu.

Brány pražské porodnice u Apolináře hvězdy 3v1 také opouštěly společně. Otcové dětí, Josef Vařeka a Petr Leitgeb, se navíc domluvili i na výběru květin pro jejich milované ženy!

Štíbrová s Pártlovou předvedly dokonalou souhru

"Stella. Táto, byl si statečnej. Jsem na tebe pyšná, já su tak šťastné. #stellavareka #vitajdevucho ," oznámila 16. 6. Martina Pártlová příchod dcery na svět, o dvě hodiny později přišla s radostnou novinkou i Nikol Štíbrová.

"Tobias," napsala Štíbrová pouze jméno svého mladšího syna a připojila fotku z porodního sálu, na které nechyběl její manžel Petr Leitgeb.

Po pár dnech se obě čerstvé maminky vydaly do svých domovů a opět došlo k neuvěřitelné souhře!

Novopečené maminky dostaly od svých můžů téměř identické kytice

"Přátelé, my vám ty medaile přivezeme. Vlk se nažral, Karkulka zůstala celá. Děkujeme za krásný gratulace. Taky chci poděkovat všem, co se starají u Apolináře o maminky a jejich miminka… Děkuju za vaši trpělivost a za to, s jakou láskou svoji práci děláte," sdílela Martina Pártlová na svém Instagramu společně se snímky z rodinného alba s Josefem Vařekou.

"Odchodovou" fotografii sdílel s fanoušky i manžel Nikol Štíbrové, Petr Leitgeb. Ten dopsal jen popisek: "Den otců 2021."

Josef Vařeka se s druhým čerstvým tatínkem Petrem Leitgebem evidentně domluvil, jelikož oba svým drahým polovičkám přinesli skoro stejné pugéty květin. Rozdíl byl pouze v barvě, Pártlová dostala růžové květy, zatímco Štíbrová modré. Nezbývá než děvčatům i jejich rodinám popřát mnoho zdraví a snad jim nerozlučné přátelství vydrží i do budoucích let.

Martina Pártlová ještě pár dní před porodem vysílala.