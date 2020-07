Nikol Štíbrová překvapila: Přiznala bolest a trápení s muži!

Nikol Štíbrová před dvěma lety odešla od svého partnera Martina Kyncla, se kterým byla dokonce zasnoubená. Herečka se prý snažila vztah udržet, nakonec se jí to ale nepodařilo, a ani syn Mathias dvojici neudržel pohromadě.

"Náš rozchod prolítnul bulvárem a lidi se mě začali ptát, jestli je to pravda. V jednom instastory jsem to potvrdila a tím to pro mě hasne. S Máťovým tatínkem žijeme odděleně, to se stává. Ale že bych k tomu psala na Instagram dlouhé komentáře? To by mi přišlo divné," řekla tehdy Štíbrová webu Idnes.cz.

Rok a půl po rozchodu ale našla herečka opět štěstí, paradoxně s kamarádem, kterého znala dlouhých čtrnáct let!

Šťastná vedle nového přítele

"Vždy jsme se spolu jen bavili, líbil se mi, ale neměl o mě zájem. Až loni jsme se někde potkali a on chtěl jít na naší talk show 3v1. Řekla jsem mu, že tam chlapi nechodí, protože tam rozebíráme ženská témata a v podstatě na sebe všechno práskneme, ale on se objevil v Táboře. A asi, jak jsem na sebe všechno řekla, tak ho to konečně zaujalo a jsme spolu," svěřila se Nikol Štíbrová před časem, jak přišla k novému partnerovi. Dnes už jsou spolu téměř rok a evidentně jim vztah jen vzkvétá!

Před lety ale herečka nebyla zdaleka tak spokojená, jako je dnes, a se svůj příběh převyprávěla sledujícím na Instagramu. V minulosti totiž bojovala s váhou a odstupem času na toto období nevzpomíná zrovna v dobrém!

"Pořád se mě někdo ptá, "co mi tenkrát bylo" , popřípadě "co mi je teď", že sem zhubla. Trápila sem se, ne že ne. Nejedla sem o nic víc než teď, ale prostě měla sem o 10 kilo víc. A čim víc sem měla v hlavě, že je nějakej problém, tim víc sem přibírala. Mimochodem, pro holku neni snad nic víc ponižujícího, než si o sobě číst každej tejden, jak strašně teď vypadá, tenhle bulvární bodyshaming je fakt peklíčko!" svěřila se Štíbrová fanouškům. Navíc prý vše ovlivnilo i její vztahy s muži!